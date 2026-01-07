Arauca se dispara en crecimiento financiero y sube en el ranking nacional

El departamento de Arauca registró uno de los avances más significativos en gestión pública de Colombia durante 2025, escalando del puesto 32 al 14 en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) entre las gobernaciones del país, según los resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).

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La calificación institucional alcanzó el 87,9%, superando ampliamente el 56,5% registrado en la medición anterior, lo que representa un crecimiento de 31,4 puntos porcentuales.

Este resultado refleja el fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en áreas como transparencia, planeación, participación ciudadana e innovación.

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El crecimiento financiero de Arauca

Los indicadores financieros del departamento muestran una recuperación notable. Según el Informe de Viabilidad Fiscal Territorial 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Arauca logró un incremento del 12% real en sus ingresos diferentes al Sistema General de Regalías (SGR), alcanzando un recaudo de $615.297 millones y cumpliendo el 102% del presupuesto definitivo.

Los ingresos tributarios registraron un crecimiento real del 15%, impulsados principalmente por el recaudo de estampillas, el impuesto de degüello y la tasa prodeporte. Los ingresos no tributarios superaron 2,8 veces lo registrado en 2024, evidenciando una gestión financiera sólida.

"Lo más importante es que detrás de cada cifra hay oportunidades para nuestra gente. Cuando mejoran los ingresos del departamento, podemos invertir más en salud, educación, infraestructura, deporte, cultura y productividad", indicó el gobernador Renson Martínez.

La mejora en el recaudo permitió aumentar un 9% real los recursos destinados a inversión pública, beneficiando sectores estratégicos como vivienda, gobierno territorial, salud, deporte, recreación y cultura.

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¿Cómo logró Arauca su crecimiento financiero?

De acuerdo con el gobernador, el resultado se atribuye a estrategias de fiscalización, modernización y sensibilización al contribuyente implementadas por la administración departamental.

Pasar del puesto 32 al 14 a nivel nacional y lograr un crecimiento histórico en los ingresos del departamento demuestra que cuando existe planeación, disciplina institucional y un manejo responsable de los recursos públicos, los resultados llegan.