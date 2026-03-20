Archivan proceso penal de Juliana Guerrero contra la congresista Jennifer Pedraza por señalamientos de títulos falsos

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el proceso interpuesto por Juliana Guerrero contra la congresista Jennifer Pedraza que destapó el escándalo de títulos falsos.

La cuestionada excandidata a viceministra de la Juventud había denunciado a la congresista por calumnia luego de que ella revelara que sus títulos universitarios serían de procedencia irregular.

Declarar el desistimiento de la querella presentada por Juliana Andrea Guerrero Jiménez en contra de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza por el delito de calumnia. En consecuencia, extíngase la acción penal en relación con este hecho.

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La Corte Suprema archivó investigación contra Jennifer Pedraza por calumnia

El alto tribunal se “inhibió de abrir investigación contra Pedraza por las acusaciones de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales”.

De acuerdo con el documento de la corte, se archivó el proceso porque:

Es claro que el asunto que convoca la atención no hay lugar a predicar la configuración de los punibles de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales en consecuencia la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encuentra satisfecho a los presupuestos exigidos para inhibirse a abrir investigación en contra de la aforada.

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