“A mis enemigos nunca les he tenido miedo”: Benedetti vuelve a hablar de la Isla Santa Rosa

Durante la tarde de este sábado 9 de agosto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a referirse a la controversia por la Isla Santa Rosa.

Armando Benedetti vuelve a referirse a Perú y la Isla Santa Rosa

A través de un audio conocido por este medio y de un trino en su cuenta oficial en X, el jefe de cartera aseguró que jamás les ha tenido miedo a sus enemigos y volvió a asegurar que la Isla no pertenece a Perú.

Sus declaraciones se presentan luego de que el periódico del país vecino, El Comercio, escribiera un artículo sobre el ministro que lleva el título de Quién es Armando Benedetti, el hombre clave para el triunfo de Petro y que “sabe todo” del presidente.

El artículo revela información sobre Benedetti y sobre su cercana relación con el presidente Gustavo Petro.

“A mis enemigos y a la crítica nunca le he tenido miedo. De hecho, yo incentivo a que me critiquen y me cuestionen. Pero lo único que les pido es que no sean cobardes y lo hagan delante de mí. En este caso lo hizo el periódico el comercio del Perú porque estamos defendiendo nuestra soberanía a pesar de que algunos ladinos de clase alta de Bogotá que han perdido todas las tierras y mares de este país quieran volverlo a hacer”, indicó Benedetti.

¿Cuándo inició la discusión entre Colombia y Perú?

A inicios del pasado mes de julio, el Gobierno de Perú oficializó la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto, en la zona fronteriza con Colombia y Brasil.

La medida desató una disputa territorial que comenzó en julio de 2024, cuando Colombia afirmó que la isla de Santa Rosa no pertenece a Perú, argumentando que su estatus legal no está definido y que fue ocupada de manera irregular.

En respuesta, el Congreso peruano rechazó dichas declaraciones y reafirmó su soberanía sobre el territorio, incluso entregando una nota de protesta a Colombia.

El conflicto permaneció en pausa hasta la reciente ley, que llevó al presidente Gustavo Petro a acusar a Perú de ocupar territorio colombiano y violar el Protocolo de Río de Janeiro.

La Cancillería colombiana ha reiterado que la isla no ha sido asignada oficialmente y ha presentado notas de protesta, solicitando reactivar la Comisión Mixta Permanente para definir la soberanía de la zona.