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Cruda advertencia sobre los métodos de reclutamiento de menores: redes sociales y juegos en línea

La coordinadora del Observatorio de la Niñez y Conflicto Armado habló sobre la evolución de métodos de captación y deficiencias en las rutas de protección.

Yhonay Díaz

septiembre 21 de 2026
07:57 p. m.
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El asesinato de una niña de 13 años a manos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en el Catatumbo deja en evidencia la crudeza del reclutamiento de menores como uno de los delitos más graves del conflicto armado.

Familia de menor asesinada por las disidencias recibió la noticia en video y su cuerpo a bordo de un vehículo
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Valeria Vargas Martínez, coordinadora del Observatorio de la Niñez y Conflicto Armado, señaló que el reclutamiento, uso y utilización de menores ha sido una problemática en Colombia desde hace muchísimos años:

Hemos mejorado las capacidades para monitorearlo y hay un mayor acceso también a poder comprobar los casos.

Sin embargo, este flagelo continúa acechando a los territorios más vulnerables.

Disidencias de las Farc asesinaron a menor de 13 años que había sido reclutada en el Catatumbo
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Redes sociales y juegos en línea usados para reclutar menores a la guerrilla

Los métodos de reclutamiento han evolucionado significativamente. Valeria Vargas explicó que, junto a las formas tradicionales como el engaño y el uso de la fuerza, "también hemos encontrado casos de reclutamiento por medio de redes sociales, por medio de juegos en línea".

Los grupos armados lamentablemente se han adaptado también a los cambios que ha tenido el país en términos de globalización y asimismo han dinamizado esos mecanismos que tienen para reclutar, usar y utilizar niños.

Norte de Santander, Cauca y Antioquia figuran entre los departamentos con mayor número de casos reportados.

Según la coordinadora del Observatorio, en estas regiones confluyen muchas formas de violencia y la presencia de grupos armados ya pone en riesgo a los menores.

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El riesgo de acceder a las rutas de atención contra el reclutamiento forzado

Respecto a las rutas de denuncia, Vargas reconoció que, aunque existen rutas para denunciar y para la prevención urgente, “su activación puede incluir un riesgo adicional tanto para los padres, las madres, los cuidadores", es decir, el entorno del menor víctima de reclutamiento podría estar expuesto a posibles represalias.

Existe una dinámica de falta de confianza en que las rutas efectivamente funcionen, lo que dificulta la protección efectiva de los menores.

El caso de la niña asesinada en el Catatumbo representa uno de los muchos casos que se presentan a diario en el país, dejando en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para la niñez en zonas de conflicto.

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