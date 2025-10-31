CANAL RCN
Colombia

Asesinan a sangre fría a escolta de un alcalde en Ciénaga: lo acribillaron y le robaron su arma

Un patrullero de la Policía Metropolitana de Santa Marta fue asesinado en Ciénaga, Magdalena, cuando iba a trabajar como escolta del alcalde de Puebloviejo.

Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
06:55 p. m.
Un efectivo de la Policía Nacional fue asesinado este viernes 31 de octubre en Ciénaga, Magdalena, en circunstancias que aún son materia de investigación.

La víctima fue identificada como Milton Salas, patrullero activo adscrito a la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien se desplazaba de civil rumbo al municipio de Puebloviejo, donde cumplía funciones como escolta del alcalde.

Según versiones preliminares, el uniformado se movilizaba en una motocicleta Suzuki azul de placa OJL-31B, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos.

Detalles del asesinato de un escolta en Ciénaga, Magdalena

Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió en cuestión de segundos. De acuerdo con testigos que presenciaron la escena no hubo oportunidad de reacción.

Los agresores huyeron del lugar tras apoderarse del arma de dotación que el patrullero había recibido minutos antes para iniciar su turno.

El homicidio se produjo en un tramo de la carretera que comunica a Ciénaga con Puebloviejo, una vía que suele tener constante flujo vehicular, especialmente en horas de la mañana.

Investigan las razones que llevaron al ataque sicarial del escolta

Tras el ataque, uniformados de la Policía y unidades del CTI de la Fiscalía se desplazaron hasta el sitio para acordonar el área y realizar la inspección técnica al cuerpo.

Durante varias horas, el tránsito permaneció parcialmente restringido mientras se adelantaban las diligencias judiciales.

“Estamos recolectando información que nos permita identificar a los responsables y establecer las circunstancias exactas del hecho”, informó la Policía Metropolitana de Santa Marta en un comunicado.

Fuentes cercanas a la institución indicaron que el patrullero Salas era reconocido por su compromiso y buen desempeño en el servicio.

Llevaba varios años en la institución y recientemente había sido asignado al esquema de seguridad del alcalde de Puebloviejo, una función que desempeñaba con discreción y sentido del deber.

