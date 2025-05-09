CANAL RCN
Colombia

Asesinato de paseador de perros en Rionegro: señalado del crimen podría ir a prisión

La audiencia de imputación de cargos del presunto responsable del asesinato de Jaime Esteban Rendón Rincón será el 11 de septiembre.

Fotos: Cortesía

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
05:24 p. m.
En el barrio San Bartolo, de la comuna 2 del municipio de Rionegro (Antioquia), se registró el asesinato de Jaime Esteban Rendón Rincón, un paseador de perros de 37 años.

El crimen, marcado por una violencia que estremeció a la comunidad, generó controversia por la decisión judicial que dejó en libertad a Jesús Darío Aguirre Bustamante, el presunto agresor de 62 años.

El pasado viernes 29 de agosto, en el municipio de Rionegro, se desató una acalorada discusión luego de que uno de los perros bajo el cuidado de Jaime Rendón ingresara al jardín de Jesús Aguirre.

Según versiones locales, el altercado escaló rápidamente hasta que Aguirre disparó en seis ocasiones contra Rendón. A pesar de los esfuerzos de los vecinos por auxiliarlo, las heridas fueron mortales y la víctima falleció antes de recibir atención médica.

Reproches ciudadanos por liberación de Jesús Darío Aguirre

Tras el incidente, Jesús Darío Aguirre Bustamante se refugió en su vivienda, pero posteriormente se entregó a las autoridades y entregó el arma con la que habría disparado.

Según testigos, Aguirre insistió en que actuó en “defensa propia”, aunque varios residentes le reprocharon no haber buscado una alternativa menos letal para enfrentar la situación.

La decisión judicial de dejar en libertad a Jesús Darío Aguirre Bustamante, bajo el argumento de que no fue capturado en flagrancia, provocó un amplio rechazo entre la ciudadanía.

En respuesta, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, solicitaron públicamente su recaptura y exigieron mayor celeridad en el desarrollo del proceso judicial.

Audiencia de imputación de cargos al señalado del crimen de Jaime Rendón

Aunque inicialmente fue dejado en libertad, Jesús Darío Aguirre Bustamante, señalado de haber disparado contra Jaime Esteban Rendón Rincón, podría ser enviado a prisión en los próximos días.

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento fue programada para el 11 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

Aguirre, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades tras el hecho, es acusado de haber actuado con intolerancia al quitarle la vida a Rendón, funcionario de la administración municipal y paseador de perros.

