Aplazamiento tras aplazamiento: así avanza el proceso de Jhonier Leal

El caso de Jhonier Leal, acusado de asesinar a su hermano, Mauricio y su mamá, Marleny Hernández, sigue generando gran polémica en el país y durante este viernes nuevamente el proceso ha dejado consecuencias, luego de que la abogada defensora solicitara una vez más el aplazamiento de la audiencia y la Fiscalía General, el arresto de la mujer.

Durante este viernes 5 de agosto se llevaba a cabo la audiencia de preparatoria del juicio contra Jhonier Leal normalmente, cuando una vez más la abogada defensora, Ana Julieth Velásquez, le solicitó a la juez 55 del circuito de Bogotá que se aplazara la audiencia pues, según ella, no tenía el suficiente material probatorio para llevar a cabo su labor.

De acuerdo con el fiscal Mario Andrés Burgos, a cargo de este caso, la abogada está usando el aplazamiento de las audiencias como estrategia de defensa, ya que esta es la segunda vez que la defensora lo solicita.

El fiscal aseguró que es una falta de respeto con la Administración de Justicia y que le falta preparación a la abogada, por lo que solicitó el arresto y una multa para la defensora, ya que, para él, esta es una falta disciplinaria.

Velásquez tomó el caso de Jhonier Leal a finales de marzo del presente año y desde entonces no ha presentado pruebas que evidencien la inocencia de Leal. Según ella, el tiempo con el que ha contado realmente para el caso no han sido cuatro meses como lo mencionó la Judicatura, sino han sido 16 días hábiles contados a partir de la audiencia de acusación.

Uno de los crímenes más impactantes de los últimos años en Colombia sigue sin resolverse y el próximo 26 de agosto están nuevamente citados los sujetos procesales para el inicio de la audiencia preparatoria.

Quejas de Elmer Montaña y Ana Velásquez contra el fiscal Burgos

Respecto al actuar del fiscal Mario Burgos, el abogado de la familia Leal, Elmer Montaña y la defensora de Jhonier, han manifestado ciertas inconformidades y faltas de respeto por parte del funcionario.

“Es un poco incómoda la posición para entrar a calificar las afirmaciones que hace el fiscal Burgos, pero si tengo que decir que me sorprende la intervención de él, que me sorprende que entra calificar mi experiencia, primero porque no tiene nada que ver con el proceso y segundo porque no se trata de eso. Creo que estamos entre profesionales y de esa manera debería manejarse y no de ninguna otra. Pareciera a veces que ejerce violencia de género en mi contra y que claramente hay una falta de respeto”, dijo la abogada a NoticiasRCN.com.

¿Han existido faltas de respeto por parte del fiscal?

“Me alegra que me preguntes eso porque además ha sido un tema al cual no le han dado relevancia y él en diferentes oportunidades me ha faltado el respeto, no solo a mí sino, incluso al doctor Elmer Montaña y lanza afirmaciones y califica y juzga y pues es el estilo de él, no obstante, no estoy de acuerdo y si me he sentido violentada por él en cuanto a su narrativa y a su manera de expresarse”. “Es una percepción, es como me siento, no quiero que se preste para suspicacias”, dijo Velásquez.

“Independientemente del rol que tengamos dentro de cualquier proceso, pues definitivamente lo que tiene que primar es el respeto, el respeto por los objetos procesales y el respeto por el ser humano en sí.

Creo que eso es algo que dignifica la profesión y realmente mi respectiva admiración hacia él (Elmer Montaña), aclarando que él está en su posición y yo en la mía, pues su rol está defendiendo o representando los intereses de las víctimas”, aseguró.

Por su parte, Elmer Montaña también tuvo algunas palabras en contra de las acciones que ha tenido el fiscal, que, para él, no son correctas.

“La abogada de Jhonier ha solicitado el aplazamiento en dos ocasiones argumentando que no ha podido recolectar todos los elementos materiales de prueba evidencias físicas e informes para ejercer el derecho de defensa, la Fiscalía se ha opuesto a esos aplazamientos, pero evidentemente el caso es muy complejo y hay que entender que, en un asunto de esta naturaleza, sí es muy importante garantizarle a la defensa que pueda ejercerse ese derecho, el derecho de defensa de manera suficiente”, dijo el abogado de la familia para NoticiasRCN.com

“La juez llegó al punto de abrir un incidente de desacato a la abogada porque se negó a participar en la audiencia preparatoria precisamente debido a que decía que no contaba con esos elementos materiales de prueba, pero ahora en horas de la tarde se excusó y le ofreció disculpas a la señora jueza, quien decidió no sancionarla”, aseguró.

“En lo que a mí respecta le puse de manifiesto a la señora juez mi inconformidad respecto al trato que el señor fiscal suele darle a los sujetos procesales, tanto a la señora defensora como a los demás representantes de víctimas cuando no estamos de acuerdo con él. Sus ataques son de carácter personal muy ofensivos y eso no puede ser, por supuesto que desprestigia la Administración de Justicia”, indicó el abogado.

De esta manera, el próximo 26 de agosto se iniciará la audiencia preparatoria contra Jhonier Leal, por el asesinato de su hermano y su madre, Marleny Hernández.

Por NoticiasRCN.com - Sergio García