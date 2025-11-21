Así cayó en Bogotá ‘Boliqueso’, la mano derecha del cabecilla de 'Los Costeños'

En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a alias Boliqueso, un hombre de 30 años señalado de ser uno de los operadores más cercanos a alias Castor, máximo cabecilla de 'Los Costeños'.

El operativo ocurrió en la carrera 79 con calle 19, en la localidad de Engativá, donde uniformados adscritos al CAI Hayuelos adelantaban acciones de patrullaje y control territorial.

Según el reporte oficial, los policías notaron la actitud sospechosa de un hombre que caminaba por la zona y decidieron detenerlo para una verificación de rutina. Durante la inspección, el sistema evidenció que tenía vigente una orden judicial de Barranquilla por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

¿Quién alias 'Boliqueso', la mano derecha del 'Castor' de 'Los Costeños'?

Alias ‘Boliqueso’ es considerado la mano derecha de alias ‘Castor’, quien fue capturado en una primera oportunidad en Barranquilla, en un operativo contra la cúpula de 'Los Costeños'.

Las investigaciones señalan que, pese a encontrarse bajo medida de detención domiciliaria desde 2024, el hombre habría seguido ejecutando órdenes relacionadas con la recaudación extorsiva y la coordinación de acciones violentas en varios sectores de la capital del Atlántico.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, 'Los Costeños' mantenían un férreo control criminal mediante el cobro de extorsiones, que podían oscilar entre 1 millón y 50 millones de pesos, dirigidas principalmente a comerciantes, transportadores y pequeños empresarios.

Alias ‘Boliqueso’ sería uno de los encargados de garantizar que estos pagos se cumplieran, así como de supervisar la ejecución de homicidios selectivos y el movimiento de estupefacientes en zonas estratégicas.

La estrecha relación delictiva de alias Castor y 'Boliqueso'

La Policía aseguró que después de la captura de ‘Castor’, la organización mantenía un flujo de instrucciones desde los centros de reclusión.

En ese engranaje, alias ‘Boliqueso’ cumplía un papel fundamental como enlace operativo y como responsable de mantener activa la red de intimidación. Su captura, señalan las autoridades, representa un avance significativo en la disputa contra una de las estructuras más violentas del Caribe.

Fuentes judiciales también recordaron que este hombre ya había sido capturado en Medellín en 2024, pero logró acceder a la detención domiciliaria, medida que, según las investigaciones, habría violado al continuar coordinando actividades ilícitas.

Su presencia en Bogotá, explican, podría estar relacionada con intentos de evadir los controles en Barranquilla o con tareas específicas en el marco de la expansión de la red criminal.

Tras su captura, el detenido fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso judicial correspondiente.