Extorsionistas utilizan inteligencia artificial para clonar voces y crear perfiles falsos en Bolívar

La Policía de Bolívar lanzó una alerta sobre una nueva y sofisticada modalidad de extorsión que está afectando a varios municipios del departamento.

Los delincuentes están utilizando inteligencia artificial para clonar voces, crear perfiles falsos y engañar a sus víctimas, principalmente en Mompox, El Carmen de Bolívar y Magangué.

Según las autoridades, en lo que va del año se han recibido 64 denuncias relacionadas con extorsiones, de las cuales 24 estarían vinculadas a delitos digitales.

Así utilizan la inteligencia artificial para estafas

Esta nueva modalidad aprovecha la tecnología para generar llamadas sospechosas, números ocultos o internacionales, y mensajes falsos con voces clonadas.

El modus operandi de estos delincuentes incluye la imitación de voces de familiares para solicitar dinero urgentemente, la creación de perfiles digitales fabricados y la oferta de supuestos préstamos en línea acompañados de amenazas de cobro.

Los extorsionistas suelen presionar a sus víctimas para que no tengan tiempo de verificar la información, utilizando correos o chats con amenazas automatizadas y textos generados masivamente con supuesta información personal.

¿Qué se puede hacer en caso de estafas?

Las principales víctimas de estas estafas son personas entre 30 y 58 años, económicamente activas y con alta exposición en redes sociales. Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar alerta y seguir algunas medidas preventivas:

1. En caso de ser víctima, denunciar de inmediato a la línea gratuita 165 del Gaula.

2. No realizar ningún tipo de pago o consignación.

3. Confiar en los expertos, quienes están preparados para atender cada caso.

El Gaula de la Policía ha logrado resultados significativos en la lucha contra estos delitos. Este año han efectuado 36 capturas relacionadas con extorsión y secuestro, de las cuales 23 fueron por extorsión y 2 por secuestro. Es importante destacar que el 91% de los capturados tiene medida de aseguramiento.

La Policía realizó un llamado a la comunidad para que esté atenta a estas nuevas modalidades de extorsión y colabore con las autoridades para prevenir y combatir estos delitos tecnológicos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en el departamento de Bolívar.