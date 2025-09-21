CANAL RCN
Colombia Video

Extorsionistas utilizan inteligencia artificial para clonar voces y crear perfiles falsos en Bolívar

El modus operandi de estos delincuentes incluye la imitación de voces de familiares para solicitar dinero urgentemente.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
02:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía de Bolívar lanzó una alerta sobre una nueva y sofisticada modalidad de extorsión que está afectando a varios municipios del departamento.

Cayó alias ‘Frank’ en operativo militar: su novia, exreina del Carnaval, también murió en Bolívar
RELACIONADO

Cayó alias ‘Frank’ en operativo militar: su novia, exreina del Carnaval, también murió en Bolívar

Los delincuentes están utilizando inteligencia artificial para clonar voces, crear perfiles falsos y engañar a sus víctimas, principalmente en Mompox, El Carmen de Bolívar y Magangué.

Según las autoridades, en lo que va del año se han recibido 64 denuncias relacionadas con extorsiones, de las cuales 24 estarían vinculadas a delitos digitales.

Así utilizan la inteligencia artificial para estafas

Esta nueva modalidad aprovecha la tecnología para generar llamadas sospechosas, números ocultos o internacionales, y mensajes falsos con voces clonadas.

El modus operandi de estos delincuentes incluye la imitación de voces de familiares para solicitar dinero urgentemente, la creación de perfiles digitales fabricados y la oferta de supuestos préstamos en línea acompañados de amenazas de cobro.

Joven fingió secuestro para extorsionar a su mamá en Bucaramanga
RELACIONADO

Joven fingió secuestro para extorsionar a su mamá en Bucaramanga

Los extorsionistas suelen presionar a sus víctimas para que no tengan tiempo de verificar la información, utilizando correos o chats con amenazas automatizadas y textos generados masivamente con supuesta información personal.

¿Qué se puede hacer en caso de estafas?

Las principales víctimas de estas estafas son personas entre 30 y 58 años, económicamente activas y con alta exposición en redes sociales. Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar alerta y seguir algunas medidas preventivas:

1. En caso de ser víctima, denunciar de inmediato a la línea gratuita 165 del Gaula.

2. No realizar ningún tipo de pago o consignación.

3. Confiar en los expertos, quienes están preparados para atender cada caso.

Capturan a alias el Flaco, uno de los más buscados por extorsión en Antioquia
RELACIONADO

Capturan a alias el Flaco, uno de los más buscados por extorsión en Antioquia

El Gaula de la Policía ha logrado resultados significativos en la lucha contra estos delitos. Este año han efectuado 36 capturas relacionadas con extorsión y secuestro, de las cuales 23 fueron por extorsión y 2 por secuestro. Es importante destacar que el 91% de los capturados tiene medida de aseguramiento.

La Policía realizó un llamado a la comunidad para que esté atenta a estas nuevas modalidades de extorsión y colabore con las autoridades para prevenir y combatir estos delitos tecnológicos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en el departamento de Bolívar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Cruel testimonio de joven que fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana

Buenaventura

Capturan a tres hombres por presunto abuso sexual contra una adolescente en Buenaventura

Cali

Errores en el caso de Jorge Uribe: así capturaron en Cartagena a mellizo de uno de los presuntos sicarios

Otras Noticias

Bancolombia

Límites diarios en transferencias bancarias 2025: Bancolombia, Davivienda, Nequi y más

Conozca los límites diarios para transferencias bancarias en Colombia en 2025. Bancolombia, Davivienda, Nequi, BBVA y más entidades ajustaron sus topes de envío

Dayro Moreno

En pleno concierto de Silvestre Dangond, Tito el Bambino cantó la canción de Dayro Moreno

En pleno concierto de Silvestre Dangond en Barranquilla, Tito el Bambino sorprendió al público al cantar la famosa canción de Dayro Moreno, generando una ovación masiva.

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 2 del Clásico RCN 2025, hoy domingo 21 de septiembre: sígala en directo

ONU

Los países que reconocen el Estado palestino antes de la Asamblea General de la ONU

Alimentos

Frutas que no son seguras para la salud del cuerpo, según endocrinóloga