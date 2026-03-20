Así fue el día de Petro tras informes de medios de EE. UU. que desataron controversia

Una nueva controversia internacional marcó la agenda política este jueves luego de que prestigiosos medios estadounidenses publicaran informes que mencionan al presidente Gustavo Petro en presuntas indagaciones relacionadas con narcotráfico, versiones que fueron rechazadas de inmediato por el mandatario y la embajada de Colombia en Estados Unidos.

El primer reporte fue divulgado por la agencia Associated Press (AP), que señaló que el presidente Petro habría sido designado como “objetivo prioritario” por la DEA, una categoría que, según el informe, se asigna a personas consideradas relevantes dentro de investigaciones sobre narcotráfico. De acuerdo con la publicación, estas indagaciones estarían en fase inicial y se basan en documentos y fuentes familiarizadas con el proceso.

Las versiones de medios internacionales

Según AP, Petro aparecería en varias averiguaciones adelantadas desde 2022, en las que se exploran posibles vínculos con organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa, así como un supuesto uso de su política de “paz total” en beneficio de narcotraficantes que habrían contribuido a su campaña.

El informe también menciona hipótesis sobre el presunto uso de estructuras estatales para el tráfico de drogas y señala que fiscales en Nueva York estarían interrogando a narcotraficantes para establecer eventuales conexiones.

Horas antes, el diario The New York Times publicó otro reportaje en el que afirma que autoridades estadounidenses estarían adelantando investigaciones preliminares relacionadas con el presidente colombiano. Según ese medio, fiscales federales en Nueva York, junto con agentes de la DEA, estarían analizando posibles reuniones con narcotraficantes durante la campaña presidencial y eventuales aportes irregulares.

Sin embargo, el mismo artículo aclara que estas indagaciones se encuentran en etapa inicial y que no está claro si derivarán en cargos formales.

La respuesta del Gobierno colombiano

Tras la publicación de estos informes, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en X, donde negó categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes.

“El presidente aseguró que en Colombia no existe ninguna investigación en su contra por estos hechos y afirmó que nunca ha tenido contacto con ese tipo de actores”, reiterando además su historial de denuncias contra estructuras criminales.

En la misma línea, la embajada de Colombia en Estados Unidos señaló que no existe ninguna comunicación oficial que confirme la apertura de investigaciones por parte de autoridades de ese país. Asimismo, insistió en que el mandatario no ha tenido vínculos con el narcotráfico y que, por el contrario, ha sido un opositor de estas organizaciones.

Un escenario político y diplomático sensible

Aunque las publicaciones hablan de indagaciones preliminares, el impacto político es significativo. Los reportes surgen en un contexto de relaciones complejas entre Colombia y Estados Unidos y en medio del escenario preelectoral hacia 2026.

Incluso, el informe de The New York Times advierte que este tipo de investigaciones podría ser utilizado como herramienta de presión política o diplomática, especialmente en temas como la cooperación antidrogas o el escenario electoral colombiano.

Por ahora, no hay confirmación oficial de procesos judiciales formales en curso contra el presidente Petro. Sin embargo, la jornada deja en evidencia cómo reportes internacionales pueden incidir en el debate político interno y reactivar cuestionamientos sobre la financiación de campañas y la lucha contra el narcotráfico.