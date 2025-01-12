Mindefensa reveló detalles sobre el secuestro de Miguel Ayala y su tour manager: esto se sabe

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió públicamente al secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, ocurrido el 18 de noviembre en la vía Panamericana a la altura del municipio de Cajibío en el Cauca.

El funcionario confirmó en diálogo con La FM que, aunque no puede revelar datos específicos sobre el avance de la investigación, las autoridades trabajan activamente en el caso. Para el jefe de la cartera de Defensa, la prioridad es lograr que el joven regrese a casa de manera segura.

El diálogo con Giovanny Ayala

Sánchez explicó que mantiene comunicación directa con Giovanny Ayala y que la conversación telefónica más reciente tuvo como propósito transmitirle respaldo institucional.

He hablado personalmente con él, le he dicho que confíe en su Fuerza Pública.

El ministro también enfatizó que la seguridad del joven es el eje central de las acciones adelantadas por las autoridades. Sin ofrecer detalles operativos que puedan comprometer la labor de las autoridades, Sánchez reiteró que los equipos de investigación siguen cada pista disponible.

“Estamos detrás de toda la investigación, no puedo dar información alguna porque afecta la seguridad, pero esperamos que regrese pronto a casa”, señaló.

Mindefensa y el aumento de los casos de secuestro

El ministro destacó que esta no es una situación aislada, recordando que los secuestros continúan afectando a integrantes de la Fuerza Pública. En varias regiones del país, los grupos criminales mantienen en cautiverio a soldados, policías y miembros del CTI, un escenario que exige un abordaje simultáneo y coordinado por parte del Estado.

El ministro detalló que la mayoría de secuestros contra uniformados se producen cuando estos se encuentran de permiso o en condiciones de indefensión, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a los grupos criminales.

Las regiones de Arauca, Nariño, Cauca y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de casos, reflejando la criticidad del fenómeno.