CANAL RCN
Colombia

Mindefensa reveló detalles sobre el secuestro de Miguel Ayala y su tour manager: esto se sabe

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comentó que ha hablado con Giovanny Ayala para mantenerlo al tanto de las investigaciones.

Pedro Sánchez ministro de Defensa Giovanny Ayala
FOTO: @mindefensa | Miguel Ayala - IG

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
06:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió públicamente al secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, ocurrido el 18 de noviembre en la vía Panamericana a la altura del municipio de Cajibío en el Cauca.

Yina Calderón se une al rechazo por secuestro del hijo de Giovanny Ayala: "Siempre vi que era buen papá"
RELACIONADO

Yina Calderón se une al rechazo por secuestro del hijo de Giovanny Ayala: "Siempre vi que era buen papá"

El funcionario confirmó en diálogo con La FM que, aunque no puede revelar datos específicos sobre el avance de la investigación, las autoridades trabajan activamente en el caso. Para el jefe de la cartera de Defensa, la prioridad es lograr que el joven regrese a casa de manera segura.

El diálogo con Giovanny Ayala

Sánchez explicó que mantiene comunicación directa con Giovanny Ayala y que la conversación telefónica más reciente tuvo como propósito transmitirle respaldo institucional.

He hablado personalmente con él, le he dicho que confíe en su Fuerza Pública.

El ministro también enfatizó que la seguridad del joven es el eje central de las acciones adelantadas por las autoridades. Sin ofrecer detalles operativos que puedan comprometer la labor de las autoridades, Sánchez reiteró que los equipos de investigación siguen cada pista disponible.

"Te estoy esperando, mi gemelo": conmovedor mensaje del hermano menor de Miguel Ayala
RELACIONADO

"Te estoy esperando, mi gemelo": conmovedor mensaje del hermano menor de Miguel Ayala

“Estamos detrás de toda la investigación, no puedo dar información alguna porque afecta la seguridad, pero esperamos que regrese pronto a casa”, señaló.

Mindefensa y el aumento de los casos de secuestro

El ministro destacó que esta no es una situación aislada, recordando que los secuestros continúan afectando a integrantes de la Fuerza Pública. En varias regiones del país, los grupos criminales mantienen en cautiverio a soldados, policías y miembros del CTI, un escenario que exige un abordaje simultáneo y coordinado por parte del Estado.

Giovanny Ayala envió doloroso mensaje e hizo petición a los captores de su hijo, esto dijo
RELACIONADO

Giovanny Ayala envió doloroso mensaje e hizo petición a los captores de su hijo, esto dijo

El ministro detalló que la mayoría de secuestros contra uniformados se producen cuando estos se encuentran de permiso o en condiciones de indefensión, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a los grupos criminales.

Las regiones de Arauca, Nariño, Cauca y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de casos, reflejando la criticidad del fenómeno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

Encerradas, sin documentos y vigiladas: así operaba la red que explotaba mujeres en un bar de Bogotá

Bogotá

Exclusiva | Videos muestran cómo ocurrió el robo de una joyería en Bogotá: nuevos detalles

Cundinamarca

Más de 20 padres e hijos fueron estafados con un supuesto viaje escolar: esta es la denuncia

Otras Noticias

Luis Suárez

Luis Suárez sigue enchufado: doblete en la Liga portuguesa y Lorenzo lo sigue atento

El delantero colombiano Luis Suárez marcó un nuevo doblete con el Sporting de Lisboa. Vea las anotaciones.

Estados Unidos

EE. UU. ordenó ataque contra sobrevivientes de operación antidrogas en el Caribe

El gobierno de Estados Unidos aseguró que la decisión se ajustó plenamente a la legalidad y se enmarcó en la estrategia contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump.

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez le hizo pasar susto a sus seguidores: terminó en ambulancia tras presentación en Bogotá

Dólar

Dólar tuvo repunte importante en Colombia: así cerró su valor en el inicio de diciembre 2025

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud