Entre lágrimas y abrazos: así fue el reencuentro de Rodrigo López con su hijo tras 18 meses secuestrado por el ELN

La liberación de los dos agentes de protección de la Fiscalía, quienes permanecieron secuestrados durante 18 meses por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), llenó de alegría a sus familias, que durante año y medio esperaron volver a tenerlos en casa.

Los funcionarios ahora comienzan una etapa de recuperación y esperan reconstruir la cotidianidad que les fue arrebatada.

Así fue el reencuentro de Rodrigo López con su hijo tras 18 meses secuestrado por el ELN

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Rodrigo López volvió a encontrarse con su hijo Emiliano. Entre lágrimas, abrazos y palabras de cariño, padre e hijo protagonizaron una escena que ambos habían esperado durante meses.

“Te amo, papi”, fue una de las expresiones que acompañó ese reencuentro, en el que también estuvo presente la emoción de su esposa, Yariel Macualo.

La mujer relató cómo vivieron ese instante después de tanto tiempo separados y recordó especialmente la reacción de los niños al volver a tener a su padre cerca.

Dios mío, los dos lloraban. Sobre todo, pues nada, Emiliano, que es más consentido el papá. La niña, abrazados, se besaron, se lloraron, se arruncharon, pero felices porque, pues, por fin llegó nuestro motorcito.

Rodrigo cumplió el deseo de celebrar el cumpleaños de su hijo

Entre las cosas que más esperaba Emiliano estaba poder pasar nuevamente su cumpleaños junto a su padre. Un deseo que, después de 18 meses de separación, finalmente se hizo realidad.

El propio Rodrigo López aseguró que también había pedido a Dios tener la oportunidad de compartir esa fecha especial con su hijo.

Lo del niño fue conexión con él porque yo también le pedí a Dios que quería pasar un cumpleaños con él. Dios nos escuchó.

Ahora, Rodrigo permanece bajo atención médica mientras avanza en su proceso de recuperación. Su prioridad es reencontrarse con sus seres queridos y recuperar, en la medida de lo posible, los momentos que perdió durante el cautiverio.