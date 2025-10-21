CANAL RCN
Colombia Video

Decisión en caso Uribe no fue unánime: así fue el salvamento de voto de la magistrada Oviedo

La magistrada María Leonor Oviedo fue la única en sostener que la condena proferida en primera instancia contra Uribe debía ser confirmada.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
07:56 p. m.
Álvaro Uribe Vélez fue absuelto en segunda instancia por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que lo encontró inocente de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por los cuales había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por parte de la jueza Sandra Heredia.

Sin embargo, la decisión del Tribunal no fue unánime. La magistrada María Leonor Oviedo presentó salvamento de voto, al considerar que el fallo de primera instancia debía confirmarse.

El salvamento de voto de la magistrada Oviedo

La magistrada Leonor Oviedo Pinto emitió un salvamento de voto frente a la decisión que absolvió Álvaro Uribe de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

La togada expresó su posición inclinada hacia la no declaratoria de la nulidad y la negativa de excluir la interceptación al abogado Diego Cadena.

No advierto yerro que permita predicar ilicitud o ilegalidad como aptitud para excluir esos productos, pues existió una decisión escrita como competencia funcional, una finalidad probatoria legítima y bajo el principio de la proporcionalidad.

Oviedo fue la única de la sala que pidió dejar en firme la condena de 12 años que se había dictado en primera instancia contra Álvaro Uribe.

Cepeda pedirá recurso de casación contra la decisión

Por su parte, el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el caso, anunció que presentará un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la norma, cuenta con cinco días para anunciar la intención de recurrir y 30 días más para sustentar por escrito la demanda, que llegará a la Sala Penal de la Corte para ser estudiada.

Es clave resaltar que la casación no reabre el debate probatorio, sino que revisa posibles errores de derecho cometidos por el Tribunal.

Si el recurso se presenta a tiempo, la Corte podría emitir tres decisiones:

  • Inadmitirlo por no cumplir los requisitos técnicos
  • Admitirlo y confirmar la absolución
  • Casar la sentencia y ordenar un nuevo juicio
