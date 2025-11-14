Así funcionará el nuevo pico y placa los sábados en Bogotá

La implementación del pico y placa los sábados para vehículos que no estén matriculados en la capital del país ha generado muchas dudas que, en Noticias RCN, a través de expertos, serán resueltas

Esta medida anunciada por la Alcaldía de Bogotá empieza a funcionar en el primer semestre de 2026 y a partir de ahí empiezan a tomar decisiones frente a cuál sería la fecha exacta.

El Distrito señaló que los vehículos híbridos, eléctricos, vehículos para personas que sufren algún tipo de condición de discapacidad están exentos de la medida.

¿Cuáles vehículos tendrán pico y placa los sábados?

Si su carro particular no está matriculado en la capital se verá afectado.

Desde el primer semestre de 2026 hay cambios en la movilidad en Bogotá. El pico y placa aplicará un sábado sí y un sábado no, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. bajo el mismo esquema.

Sábados con fecha par no salen los carros particulares con placa terminada del 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábados con fecha impar no salen los carros con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0.

Esta medida para vehículos particulares no matriculados en Bogotá.

Desde hace 10 años Bogotá ha dejado de recibir por cuenta del impuesto de vehículos cerca de 1,1 billones de pesos. Esos son impuestos que han pagado vehículos que se matricularon en Colombia fuera de Bogotá, pero que normalmente circulan en Bogotá.

RELACIONADO Así quedaría el valor del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá

Conductores podrán circular con pico y placa solidario

Los conductores pueden optar por el pico y placa solidario, pero el valor incrementa y empieza desde enero.

Por ejemplo, si paga por el día 70 mil pesos ahora tendrá que pagar 105 mil.

Recomiendan trasladar a Bogotá la matrícula del vehículo.

Hoy, los vehículos particulares que están matriculados fuera de Bogotá pagan un 20% adicional a los que están matriculados en Bogotá. Ese porcentaje va a cambiar. Del 20% pasará a ser el 50%. Cerca de 85.000 vehículos dejarían de circular con la medida.