¿Cómo ha sido la jornada electoral de Putumayo en medio de tensión por grupos armados?

Este 23 de febrero se está llevando a cabo un atípica jornada electoral en Putumayo en donde los ciudadanos escogerán al nuevo gobernador del departamento y al alcalde de Puerto Guzmán. Había preocupación por la situación de seguridad debido a los enfrentamientos entre dos fracciones de las disidencias de las Farc.

A pesar de las preocupaciones, las autoridades han dado partes de tranquilidad y han asegurado que las elecciones se han desarrollado en completa normalidad en horas de la mañana.

¿Cómo se han desarrollado las elecciones en Putumayo a pesar de la amenaza armada?

Con un amplio despliegue de seguridad desde las 8:00 a. m. los putumayenses salieron a escoger a su gobernador y también al alcalde del municipio de Puerto Guzmán, en unas elecciones atípicas, antecedidas por enfrentamientos violentos en la región.

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio un parte de tranquilidad en el transcurso de la mañana en todos los puestos de votación. En este, que es el primer reto para Hernán Penagos, desde que asumió la dirección de la entidad.

“A pesar de algunos riesgos en materia de seguridad, a pesar de la ola invernal que ha sido muy compleja, todas las mesas de votación, 717 en el departamento, están funcionando. Se instalaron a las 8 de la mañana y las ciudadanas y los ciudadanos del departamento pueden ejercer su derecho al voto con toda tranquilidad”, aseguró el registrador Penagos.

Para hacer una veeduría en tiempo real del desarrollo de las elecciones, entes de control como la Contraloría y la Procuraduría hicieron presencia en el departamento junto la Defensoría, la Personería y otras entidades del aparato estatal.

“Solamente había habido un reporte de ocho asuntos que no han generado ninguna consecuencia, no hay reporte de ningún constreñimiento, no hay reporte de ningún delito contra el sufragio, pero si llega a ocurrir está la fuerza pública, está la Policía Nacional, están las autoridades nacionales y regionales para atender”, aseguró el procurador general de la nacional, Gregorio Eljach.

¿Cómo fue el despliegue de seguridad en Putumayo para las elecciones del departamento?

Estas elecciones estuvieron antecedidas de fuertes combates entre dos estructuras de las disidencias de las Farc que se generaron en algunos municipios del departamento del Putumayo. Sin embargo, la fuerza pública aseguró en su más reciente reporte que la jornada ha transcurrido en total normalidad.

Para garantizar la seguridad de las elecciones el comando de la 27 Brigada de Selva desplegó un dispositivo de 3.000 soldados para asegurar el normal desarrollo de los comicios.

“Pedimos una operación muy detallada y tenemos en este momento el 100% de todos los puntos de votación cubiertos. A parte de eso, tenemos también integradas algunos puntos de votación con la Armada Nacional, también con la Policía Nacional y hasta este momento no hemos tenido ninguna amenaza ni un riesgo”, aseguró.