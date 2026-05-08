Imputaron al general (r) Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual a dos oficiales del Ejército

El general (r) Eduardo Zapatero enfrentó este martes una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá en la que la Fiscalía le imputó cargos por el delito de acoso sexual contra dos oficiales del Ejército, hechos que habrían ocurrido cuando ejercía como comandante de la institución militar.

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Según la Fiscalía, el oficial habría solicitado favores sexuales a dos mujeres militares, presuntamente valiéndose de su posición de autoridad para influir en el ascenso y mejoramiento de los rangos de las víctimas. Zapatero no aceptó los cargos imputados durante la diligencia judicial.

¿Por qué lo acusan?

Las dos víctimas son oficiales del Ejército Nacional que habrían sido objeto de estos comportamientos durante el periodo en que Zapatero ocupaba el cargo de comandante de la institución. Los detalles específicos sobre las fechas exactas y circunstancias de los hechos no han sido revelados públicamente por las autoridades judiciales.

El caso ahora será remitido a la Corte Suprema de Justicia, instancia que por competencia debe conocer los procesos penales contra altos oficiales militares. Una vez radicado el expediente, la Fiscalía presentará formalmente la acusación y solicitar que el caso avance a la etapa de juicio oral.

Zapateiro no aceptó cargos

Este tipo de denuncias ha cobrado mayor visibilidad en Colombia durante los últimos años, en un contexto donde las Fuerzas Militares han implementado protocolos para la prevención del acoso y violencia de género dentro de sus filas. Las autoridades han enfatizado la importancia de garantizar entornos seguros para el personal femenino en las instituciones castrenses.

El delito de acoso sexual en Colombia está contemplado en el Código Penal y puede conllevar penas de prisión, especialmente cuando se comete abusando de una posición de autoridad o poder. La legislación busca proteger a las víctimas que se encuentran en situación de subordinación frente a sus superiores.

El proceso judicial continuará su curso en la Corte Suprema de Justicia, donde se definirá si existen méritos suficientes para llevar al general Zapatero a juicio. Mientras tanto, el oficial en retiro mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.