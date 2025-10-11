CANAL RCN
Colombia Video

Así fue como tres técnicos antiexplosivos arriesgaron su vida para frustrar atentado en Tunja

Una volqueta cargada con 25 artefactos explosivos fue ubicada muy cerca del batallón Simón Bolívar, en Tunja.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
05:35 p. m.
En Tunja, la población sigue aterrorizada tras el intento de atentado por parte del ELN en contra del batallón Simón Bolívar, el cual fue frustrado gracias a las acciones de las autoridades.

Los hechos se presentaron el pasado sábado 8 de noviembre, cuando un camión cargado con explosivos fue abandonado a pocos metros de la unidad militar.

Tres técnicos antiexplosivos de Boyacá fueron los encargados de evitar una tragedia, mientras llegaba el apoyo proveniente de Cundinamarca.

Eran 25 artefactos de 10 kilos de explosivos cargados en una volqueta a pocos metros del cantón.

La operación para la detonación controlada se inició una hora después de la identificación de la carga, mientras se evacuaba y aseguraba la zona.

La explosión de los artefactos destruyó el dispensario, un establecimiento de sanidad militar, lo que constituiría una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Noticias RCN conoció un video de seguridad que hace parte de la investigación por el atentado frustrado en Tunja.

La grabación corresponde al desplazamiento de la volqueta antes de ser instalada en la zona residencial aledaña al batallón. Detrás de ella también avanza una motocicleta que sería parte del plan.

De acuerdo con las autoridades, el camión salió de una bodega en la que fueron halladas pruebas importantes para identificar a varios implicados en el atentado.

Tras un consejo de seguridad se confirmó, además, que se instalarán cámaras de seguridad en la vía Tunja-Paipa-Duitama-Sogamoso, que es por la que ingresó la volqueta.

Por dicho corredor también se habría dado la fuga de alias Diablo, el peligroso criminal que pagaba una condena en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita por el homicidio de una patrullera de la Policía.

El ataque ha sido atribuido al frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, al mano de alias Poeta, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Al parecer, el hecho se habría dado en represalia a las acciones militares en algunos municipios del departamento, y a la intención del ELN de tomar Boyacá para actividades ilícitas.

