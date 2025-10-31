CANAL RCN
Colombia

Luz verde al Tren de Zipaquirá: el Gobierno respalda con $11,9 billones el proyecto férreo regional

El proyecto férreo que conectará Zipaquirá con Bogotá entra en fase decisiva tras ser declarado de importancia estratégica por el CONPES.

Luz verde al Tren de Zipaquirá: el Gobierno respalda con $11,9 billones el proyecto férreo regional
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
01:42 p. m.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la declaratoria de importancia estratégica del Tren de Zipaquirá, un proyecto clave para la transformación del transporte en la Sabana Centro.

La decisión permite avanzar hacia su fase de ejecución y habilita la financiación de $11,9 billones por parte del Gobierno Nacional, equivalentes al 68,4 % de la inversión total, estimada en $17,45 billones (constantes de 2024).

Un tren moderno, sostenible e integrador

El Tren de Zipaquirá contará con un corredor férreo de 48,9 kilómetros y 17 estaciones, diseñado para movilizar más de 187.000 pasajeros diarios en su etapa inicial. Su puesta en marcha busca descongestionar los accesos a Bogotá, mejorar los tiempos de viaje y ofrecer una alternativa limpia y eficiente frente al transporte motorizado individual.

Beneficios destacados del proyecto:

  • Reducción de más de 60.000 toneladas de CO₂ al año.
  • Impacto positivo en la calidad de vida de 1,3 millones de habitantes.
  • Ahorros por $622.116 millones en accidentalidad y desplazamientos.
  • Dinamización económica y urbana en los municipios de la Sabana Centro.

Avanza la ejecución y gestión de recursos

Con la declaratoria aprobada, las entidades territoriales podrán avanzar en la gestión de sus vigencias futuras, paso previo a que el Ministerio de Hacienda garantice los recursos y se firme el convenio de cofinanciación.

El Ministerio de Transporte destacó que esta aprobación “ratifica el compromiso del Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, con la movilidad sostenible, la reactivación férrea y la integración regional”.

El Tren de Zipaquirá se integra a la estrategia nacional de recuperación del sistema férreo, que busca un modelo multimodal, menos contaminante y más eficiente, con corredores de carga y pasajeros en distintas regiones de Colombia.

