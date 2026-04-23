Así son los nuevos taxis eléctricos que reducirán hasta un 34% las emisiones contaminantes

El Gobierno entregó detalles sobre la entrega de los primeros taxis eléctricos, correspondientes al programa Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico.

RELACIONADO Estas son las localidades con más robo de carros en Bogotá este 2026

La iniciativa contempla que los vehículos tipo taxi se deben renovar e ir de la mano con la reducción de emisiones de dióxido de carbono. El proyectado es que se puedan cambiar 320 modelos y así reducir las emisiones en un 34 %.

Renovar más de 300 vehículos

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la fórmula del programa se centra en: “Menos gasto en combustible, menores costos en operación y mayor rentabilidad para los taxistas”.

Para hacer realidad esta iniciativa, que por muchos años se quedó sobre el papel, hubo una primera convocatoria que contó con la participación de más de 220 postulantes (el 29 % liderado por mujeres). Hasta el momento, se les ha dado respuesta positiva a 48 de estas.

Ahora bien, ¿cómo es posible acceder a los taxis? Frente a ello, las autoridades cerraron una alianza con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, colocando sobre la mesa una línea de crédito de 14.800 millones de pesos con condiciones preferenciales.

Calidad de aire en Bogotá

La idea, entonces, es que el financiamiento vaya de la mano con la necesidad de modernización.

Desde hace bastante tiempo, el tema de la calidad del aire en Bogotá ha sido una constante preocupación para las autoridades, no solo distritales, sino también regionales. Muestra de ello, por ejemplo, es el seguimiento que hace la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

A inicios de marzo, declaró el nivel de alerta preventiva en el sector de Mochuelo, localidad de Ciudad Bolívar en el sur. Para ese momento, las partículas en el ambiente estaban por encima de los límites y, en consecuencia, era un factor de riesgo para la salud.