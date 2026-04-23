CANAL RCN
Colombia

Así son los nuevos taxis eléctricos que reducirán hasta un 34% las emisiones contaminantes

Los vehículos hacen parte de una iniciativa en pro de avanzar en la renovación de la flota de taxis.

Taxis eléctricos.
Taxis eléctricos. Foto: Ministerio de Transporte.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
11:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno entregó detalles sobre la entrega de los primeros taxis eléctricos, correspondientes al programa Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico.

Estas son las localidades con más robo de carros en Bogotá este 2026
RELACIONADO

Estas son las localidades con más robo de carros en Bogotá este 2026

La iniciativa contempla que los vehículos tipo taxi se deben renovar e ir de la mano con la reducción de emisiones de dióxido de carbono. El proyectado es que se puedan cambiar 320 modelos y así reducir las emisiones en un 34 %.

Renovar más de 300 vehículos

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la fórmula del programa se centra en: “Menos gasto en combustible, menores costos en operación y mayor rentabilidad para los taxistas”.

Para hacer realidad esta iniciativa, que por muchos años se quedó sobre el papel, hubo una primera convocatoria que contó con la participación de más de 220 postulantes (el 29 % liderado por mujeres). Hasta el momento, se les ha dado respuesta positiva a 48 de estas.

Ahora bien, ¿cómo es posible acceder a los taxis? Frente a ello, las autoridades cerraron una alianza con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, colocando sobre la mesa una línea de crédito de 14.800 millones de pesos con condiciones preferenciales.

Calidad de aire en Bogotá

La idea, entonces, es que el financiamiento vaya de la mano con la necesidad de modernización.

Gobierno Nacional dará incentivos para carros eléctricos en Colombia: estos serán los beneficios
RELACIONADO

Gobierno Nacional dará incentivos para carros eléctricos en Colombia: estos serán los beneficios

Desde hace bastante tiempo, el tema de la calidad del aire en Bogotá ha sido una constante preocupación para las autoridades, no solo distritales, sino también regionales. Muestra de ello, por ejemplo, es el seguimiento que hace la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

A inicios de marzo, declaró el nivel de alerta preventiva en el sector de Mochuelo, localidad de Ciudad Bolívar en el sur. Para ese momento, las partículas en el ambiente estaban por encima de los límites y, en consecuencia, era un factor de riesgo para la salud.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Soledad

Dos abuelitos llevan 3 meses viviendo sin techo y en pésimas condiciones tras un incendio en Soledad

Bogotá

Importante anuncio sobre obras en la avenida 68 en Bogotá: tramo crucial superó el 70 %

Alcaldía de Bogotá

Supuestas funcionarias de la Alcaldía de Bogotá fueron sorprendidas colándose en Transmilenio

Otras Noticias

Egan Bernal

Egan Bernal, por el título del Tour de Los Alpes este viernes: hora y clasificación general

Este viernes 24 de abril se correrá la última etapa del Tour de Los Alpes y Egan Bernal peleará por el título.

Astrología

Mhoni Vidente volvió a romper el silencio y reveló inquietante predicción: esto dijo

La vidente indicó que podría pasar algo muy grave a nivel político. ¿Qué sería?

Defensoría del Pueblo

La grave radiografía que hizo la Defensoría sobre la salud: tutelas alcanzan cifras históricas

Dólar

¡Volvió a tocar su nivel más bajo en cinco años! Así abrió el dólar en Colombia hoy 23 de abril de 2026

Artistas

Reconocida exreina de belleza fue asesinada a tiros: se reveló quiénes son los principales sospechosos