El camino judicial tras la muerte de Miguel Uribe: ¿Quiénes son y qué penas enfrentan los acusados?

Este 11 de agosto se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial que fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un mitin político en Bogotá.

¿Quiénes son los capturados por el atentado contra Miguel Uribe?

Tras la confirmación de su fallecimiento, también se conoció que la Fiscalía imputará contra cada uno de los capturados en el caso, por el delito de homicidio agravado.

Hasta el momento se sabe que las autoridades han capturado a cinco personas implicadas en el magnicidio del senador del Centro Democrático.

Uno de ellos, es el joven de 15 años que le disparó y quien fue aprehendido pocos minutos después del atentado en el barrio Modelia.

Entretanto, hay otras cinco personas detenidas: Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, catalogado como el determinador logístico del crimen. Katerine Martínez, alias Gabriela, la mujer que presuntamente le entregó el arma al menor sicario y quien fue capturada en Florencia, Caquetá.

También está detenido alias El Veneco y Carlos Eduardo Mora González, quien condujo el vehículo gris en el que se transportó alias El Costeño.

En poder de las autoridades también está William González Cruz, alias el viejo o el hermano, quien manejó el carro azul en el que alias El Costeño y alias Gabriela salieron de la zona.

Y finalmente, Christian González Ardila, el conductor de la moto en la que supuestamente iba a escapar, el joven que le disparó a Miguel Uribe y que se presentó ante la Fiscalía.

Las penas que enfrentarían los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe

Los mencionados anteriormente ya habían sido procesadas por el delito de tentativa de homicidio.

Sin embargo, tras el fallecimiento del líder político serán llevados ante un juez para ser procesados por homicidio agravado.

Los procesados podrían pagar penas entre 33 y 50 años de cárcel y en el caso del menor, se enfrentaría a la máxima pena para un adolescente con uno de los delitos más graves en el Código Penal.

Serían 8 años en un centro de internamiento para menores. Mientras tanto, la justicia trata de reconstruir los hechos y llegar hasta las entrañas de aquellos criminales que dieron la orden.