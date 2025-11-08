CANAL RCN
Colombia Video

“Una de esas líneas apunta a la Segunda Marquetalia”: mindefensa sobre asesinato de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto, tras más de dos meses internado en la UCI luego de ser víctima de un atentado.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
09:19 p. m.
El país está de luto. A los 39 años y tras dos meses luchando por su vida, murió el precandidato y senador Miguel Uribe Turbay.

Uribe, vinculado al Centro Democrático, había lanzado su precandidatura a la Presidencia hace pocos meses. Durante un evento en vía pública, llevado a cabo el sábado 7 de junio en el occidente de Bogotá, recibió varios impactos de bala por parte de un menor de edad.

Miguel Uribe murió en la madrugada del 11 de agosto

El senador ingresó a la Fundación Santa Fe en estado crítico, pero la esperanza no se perdió. No solo figuras públicas, sino la población en general se unió para orar por su recuperación y volver a verlo en las calles.

Casi a las 2:00 a.m. de este lunes 11 de agosto, Uribe falleció. Su esposa, María Claudia Tarazona, quien lo acompañó en estos duros meses; le dio la noticia al país entero.

Las muestras de cariño, luto y reacciones han sido variadas. Una de las personas del Gobierno que se pronunció fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Las líneas de investigación

Sánchez insistió en la hipótesis de que presuntamente la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc habría sido estado detrás de la parte intelectual del magnicidio. Esta versión fue dada a conocer hace pocos días por el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

Aunque, el ministro fue enfático en que aún no se descartan otras líneas investigativas que vinculen a diferentes estructuras.

Una de esas líneas apunta a la Segunda Marquetalia. No podemos decir en este momento que sea la única línea conectora hacia esta organización criminal, pero tampoco podemos decir que tal vez la inteligencia nos oriente a otro grupo armado.

El ministro también dijo que las disidencias están fracturadas y no tienen un objetivo político. “Aún no hemos capturado a los autores intelectuales y son procesos que gozan de una reserva muy alta”, explicó.

