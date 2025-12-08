CANAL RCN
Colombia

"El mejor homenaje es que sepamos quién lo mandó a matar", el clamor del entorno de Miguel Uribe

En medio del dolor y la indignación, el círculo cercano a Miguel Uribe Turbay elevó un contundente clamor por justicia.

Miguel Uribe, clamor por la justicia.
Foto: @maclaudiat en Instagram.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
07:00 a. m.
La muerte de Miguel Uribe Turbay, a dos meses de haber sido víctima de un brutal atentado en el barrio Modelia de Bogotá, ha generado una ola de reacciones en el país.

En medio del dolor, Ana Patricia Torres Espinosa, su jefa de prensa, se pronunció sobre su partida, y sus emotivas palabras conmovieron a Colombia:

"Se nos va el amigo, el jefe, la esperanza. Pierde Colombia", afirmó Torres, resumiendo el sentir de muchos que lo acompañaron en su carrera política.

En sus declaraciones, la jefa de prensa de Miguel Uribe Turbay también hizo un llamado a la justicia para que se esclarezca el crimen.

Jefa de prensa de Miguel Uribe se pronunció

En un contundente mensaje, Ana Torres afirmó que el mejor homenaje que se le puede dar a Uribe Turbay es que se sepa quién ordenó su asesinato.

"El mejor homenaje para Miguel es que su familia y quienes lo acompañamos sepamos quién lo mandó a matar", sentenció, en un acto de valentía que ha sido aplaudido en las redes sociales.

Las palabras de la jefa de prensa se unen a las de muchos otros líderes políticos, que han exigido justicia por la muerte del senador.

La muerte de Miguel Uribe Turbay, a los 39 años, ha dejado un gran vacío en la política colombiana. Sus allegados y seguidores lo recuerdan como un hombre comprometido con la paz y la democracia, que no temía confrontar al poder.

La exigencia de la jefa de prensa de Miguel Uribe Turbay refleja un clamor generalizado en el país, que pide que no haya impunidad en este caso.

El asesinato de Uribe ha vuelto a poner en evidencia el riesgo que corren los líderes políticos en Colombia y el país entero espera que las investigaciones den con los responsables, tanto los materiales como los intelectuales, de un crimen que ha conmovido a la nación.

