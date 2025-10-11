Taxista ebrio que atropelló a un grupo de personas en Bogotá aceptó cargos

José Eduardo Chala Franco, el taxista que protagonizó un accidente ocurrido el pasado sábado 8 de noviembre, aceptó los cargos de tentativa de homicidio y lesiones personales.

Las cámaras grabaron que pasadas las 7:00 p.m., este hombre embistió a las 11 personas que transitaban por una calle de la localidad San Cristóbal, sur de Bogotá.

No fue la primera vez que conducía alcoholizado

El suceso ocurrió en el barrio Santa Rita. En aquel momento, varias personas estaban cruzando la calle, sin que hubiese ninguna anomalía. Sin embargo, Chala, quien tenía grado dos de alcoholemia, perdió el control del vehículo y embistió a toda velocidad a los ciudadanos.

Los videos de las cámaras de seguridad son inquietantes. Mostraron el momento del accidente, en el que incluso algunas de las víctimas salieron volando. Con la placa del vehículo, BDW 626, se pudo dar con el nombre del conductor.

RELACIONADO Video del taxista borracho que embistió a 11 personas y dejó a varios menores en estado crítico

Esta no fue la primera vez que Chala tenía inconvenientes en materia de movilidad. En las últimas horas, se supo que ya había sido sorprendido conduciendo en estado de embriaguez.

Con respecto a las víctimas, se sabe que hubo menores de edad. La noticia trágica es que una de ellas quedó con muerte cerebral. Algunos están en estado crítico.

Accidentes con conductores ebrios como responsables

Diciembre se acerca y por eso las autoridades distritales insisten en que la ciudadanía sea responsable. Durante el último mes del año, suelen aumentar los accidentes en los que hay conductores alcoholizados de por medio.

Por ejemplo, en diciembre de 2024 hubo 54 víctimas fatales en accidentes. Esto, en comparación con el mismo mes del año anterior, representó un incremento del 46%.

Las recomendaciones entonces son: no manejar luego de tomar licor, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones, tener precaución en la vía y ser respetuoso con los peatones, motociclistas y demás actores de tránsito.