CANAL RCN
Colombia

Con drones ubicaron a policías en el departamento de Cesar y luego les dispararon

Los uniformados lograron repeler el ataque, luego de que sistemas aéreos no tripulados sobrevolaran la Alcaldía y el comando de la Policía.

Foto: redes sociales
Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
08:28 p. m.
Los habitantes del municipio de Gonzáles, en el departamento de Cesar, fueron presa del pánico durante el jueves, 20 de noviembre, por cuenta de un ataque armado contra la Policía.

Según conoció Noticias RCN, drones estuvieron sobrevolando las instalaciones de la Alcaldía y el comando de Policía municipal, en busca de uniformados.

Una vez lograron encontrarlos, hombres armados abrieron fuego en su contra. Sin embargo, las autoridades lograron repeler el ataque y devolver algo de tranquilidad al municipio.

Se sabe que el ataque, registrado en la región del Catatumbo, fue realizado con armamento pesado, pero se desconoce de momento quiénes son sus autores.

¿La Fuerza Pública en la mira? Otras estaciones de Policía han sido atacadas durante la semana

El ataque a la estación de Policía de Gonzáles se suma a otras agresiones registradas contra la Fuerza Pública y sus instalaciones durante la semana.

El miércoles, sobre la 5:30 de la mañana, hombres armados, bajo el mando de Iván Mordisco’ se presentaron a las afueras de la estación de Policía del municipio de Jambaló, Cauca.

Informaron a los habitantes del sector que debían abandonar sus viviendas, abrieron fuego y lanzaron artefactos explosivos contra las instalaciones de la Policía, dejando heridos a siete uniformados y un menor de edad.

Un caso similar se registró en la estación de Policía del vecino municipio de Cajibío, donde, incluso, intentaron derribar con explosivos una torre de energía. Y, finalmente, en la estación del municipio de Suárez, del que es oriunda la vicepresidenta, Francia Márquez, se registró otro ataque contra la Fuerza Pública.

El hecho no solo encendió una alerta entre las autoridades y los habitantes del sector, también generó múltiples daños al negocio de una familia migrante, proveniente del Ecuador, dejando como saldo una mujer de 38 años muerta y a sus dos hijos con heridas por cuenta de la explosión.

