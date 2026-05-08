VIDEO | Cantante Milton César Mesa reveló detalles inéditos de su secuestro en Cauca

En las últimas horas, dos músicos y empresarios recuperaron su libertad tras permanecer secuestrados durante tres días en el departamento de Cauca, luego de un enfrentamiento armado entre sus captores y un grupo armado que, al parecer, sería de las disidencias de las Farc.

Milton César Mesa, fundador y director de la orquesta Los Bacanes del Sur, y su colega Neikler Vega Hernández, fueron secuestrados el pasado domingo 2 de agosto cuando salían de un restaurante ubicado en la vía entre Popayán y El Tambo.

De acuerdo con el testimonio del propio cantante, en un video publicado en sus redes sociales, así se habría dado su secuestro:

Nos atravesaron una camioneta blanca, se bajaron como cinco tipos encapuchados vestidos todos de negro y nos colocaron un fusil de frente.

Los músicos no iban solos cuando fueron secuestrados

Los músicos viajaban acompañados de la esposa y los dos hijos de Milton César Mesa cuando fueron interceptados. Los captores los subieron a su camioneta, les vendaron los ojos y los mantuvieron en una finca durante aproximadamente tres días, recibiendo alimentación regular. El giro inesperado ocurrió en la madrugada del miércoles 5 de agosto:

"Tipo 11 de la noche estábamos acostados cuando me dijeron buenos prepárense porque nos vamos para otro lado". Explicó que sobre las 3:00 de la mañana, durante el traslado, uno de los secuestradores alertó sobre la presencia del Ejército. "Escuché fue nada más los tiros, la balacera ni la berraca.

Sin embargo, no fue el Ejército quien intervino. "Dijeron estén tranquilos, nosotros somos de las Farc", dijo el cantante el momento en que el segundo grupo armado tomó el control de la situación. Estas personas trasladaron a los músicos a Brisas Patía aproximadamente a las 3:00 de la mañana, y les decían:

Muchachos nada les va a pasar con nosotros, relájense, aquí hay un celular, llamen a su esposa, llamen a su mamá, llamen a sus hijos.

Cantante agradeció a las personas que los ayudaron al ser liberados

El artista expresó públicamente a quienes ayudaron tras su liberación. "Quiero agradecerle a la junta de acción comunal de Brisas de Patía por ese gesto social que tuvo con nosotros en la hora de la entrega cuando las Farc nos entregó a ellos.

Los músicos ya se encuentran con sus familias después de la angustiante experiencia que mantuvieron en vilo a la comunidad artística colombiana y a sus seguidores.