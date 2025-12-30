Autoridades aseguran que no hay recursos para nuevos desplazamientos en el Catatumbo

La crisis humanitaria en Norte de Santander continúa agravándose en las últimas semanas del año, mientras más de 100 familias llegan desplazadas a Cúcuta huyendo de la violencia en la zona del Catatumbo.

RELACIONADO Defensoría hace un llamado para tomar acciones en Catatumbo por disputa de grupos armados

Continúa la crisis en el Catatumbo: hay 100 desplazados

Las autoridades regionales han confirmado que no cuentan con recursos económicos para atender esta nueva ola migratoria forzada, que se suma a una situación ya desbordada durante 2025.

Según el censo preliminar realizado por las autoridades, aproximadamente 300 familias han llegado a la capital de Norte de Santander, otras 300 al municipio de Tibú, y aún se contabilizan las que han alcanzado Ocaña.

Los desplazados se están ubicando principalmente a través de redes de apoyo con familiares o amigos ya establecidos en estas zonas.

Entre los afectados se encuentran campesinos que han vivido el desplazamiento forzado en múltiples ocasiones.

Por esto, las autoridades locales han sido enfáticas sobre la falta de presupuesto para atender esta emergencia.

“Estamos sin presupuesto. Estamos moviéndonos, haciendo el mayor esfuerzo para poder atender y por eso esperamos que no se presente una nueva situación como la del 16 de enero”, indicó William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander.

RELACIONADO 500 personas se verían obligadas a pasar el Año Nuevo lejos de sus hogares por desplazamiento en el Catatumbo

Cabe mencionar que el desplazamiento en Norte de Santander durante 2025 ha desbordado todas las capacidades institucionales, superando las 87.000 personas que han salido de su territorio por la violencia.

Esta situación se produce en época decembrina, cuando la mayoría de las familias colombianas se preparan para las celebraciones de fin de año, contrastando dramáticamente con la realidad de quienes han perdido sus hogares y enfrentan la incertidumbre sobre dónde pasarán estas fechas.