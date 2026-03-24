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Extorsionaban hasta a los gota a gota: autoridades capturaron a integrantes de ‘Los puntilleros’ en cuatro departamentos

Su modus operandi consistía en entregar panfletos, realizar visitas y realizar llamadas, exigiendo pagos que iban desde el medio millón de pesos y hasta los 10 millones.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

marzo 24 de 2026
01:05 p. m.
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Tras ocho meses de investigación, el Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a seis presuntos integrantes del grupo extorsivo conocido como ‘Los Puntilleros’.

En los departamentos de Casanare y Boyacá cobraban cuotas de entre 500.000 pesos y 10.000.000 de pesos para no atentar contra taxistas, comerciantes, ganaderos e, incluso, prestamistas informales, conocidos como los "gota a gota".

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En visitas, panfletos, mensajes, grabaciones y llamadas decían estar relacionados con la estructura criminal “Renacer ERPAC” para obligarlos a realizar el pago de vacunas.

Así lo dio a conocer el coronel Édgar Andrés Correa, director antisecuestro y antiextorsión de la Policía: “Para infundir mayor temor entre sus víctimas, ‘Los Puntilleros’ llevaron a cabo una alianza con la estructura criminal ‘Renacer ERPAC’, enviando videos y audios a través de los cuales imponían sus condiciones, declaraban objetivo militar a sus víctimas y se atribuían homicidios de quienes no accedían a sus exigencias”.

La denuncia de algunas de las víctimas permitió su captura:

Las autoridades invitaron a las víctimas de extorsión a compartir su denuncia a través de la línea 165 del Gaula y es que, precisamente, fue la denuncia de algunas de las víctimas de ‘Los Puntilleros’ lo que permitió la captura de alias Ghogo, que cumplía las órdenes de alias Gonzalito, quien se encuentra recluido en un penal de Cartagena.

Como cabecilla de la estructura, “Gonzalito” ordenaba el cobro de extorsiones y atentados en contra de quienes llegaban a negarse, en los municipios de Villanueva, Monterrey, Maní, Yopal y Aguazul, de Casanare, y Tunja y Duitama, en Boyacá.

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Sus actividades incluían la toma de fotografías a los locales comerciales y los disparos a fachadas como señal de advertencia; lo que los enfrentaría a los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

Además, fueron capturados alias Gonzo, en Medellín; alias Yorlin, en el Meta, y alias Loco, Flaco e Iván, en Casanare. En palabras del general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional:

“Aquí el mensaje a la delincuencia está más que claro: quienes pretendan atemorizar a la comunidad serán perseguidos con toda la contundencia del Estado y llevados ante la justicia, porque nuestro indeclinable compromiso es proteger la vida y la libertad”.

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