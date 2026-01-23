Autoridades investigan grave explosión en Tumaco: hay varios muertos y heridos

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer una fuerte explosión registrada en el sector de Inda Zabaleta, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, que dejó al menos siete personas fallecidas y ocho más heridas, de acuerdo con un balance preliminar.

Grave explosión dejó siete muertos en Tumaco, Nariño

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, confirmó que los organismos de seguridad y las entidades competentes se encuentran desplegados en el territorio recopilando información que permita establecer las causas exactas del incidente.

Según explicó el mandatario, una de las hipótesis iniciales apunta a la posible manipulación de materiales peligrosos; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades, sino que hace parte de las líneas de investigación en curso.

La emergencia se presentó en horas de la noche de este jueves 22 de enero y quedó registrada en videos que circulan en redes sociales, donde se observa la magnitud de la explosión que sacudió a la comunidad de Inda Zabaleta y generó pánico entre los habitantes del sector.

Reportes preliminares indican que el estallido podría estar relacionado con la manipulación de químicos en un laboratorio artesanal, aunque las autoridades han sido enfáticas en señalar que esta información deberá ser verificada a través de las investigaciones técnicas correspondientes.

Lo que se sabe de los heridos que dejó una explosión en Tumaco, Nariño

Entretanto, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica, mientras continúan las labores de inspección en la zona afectada.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se entregará un informe oficial con el número total de víctimas y un balance detallado de lo ocurrido.