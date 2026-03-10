Video del angustiante rescate de una bebé y su madre atrapadas en un carro en el deprimido de la 94

Un agente civil de Tránsito Bogotá se convirtió en protagonista de un dramático rescate al salvar a una bebé de 19 meses que quedó atrapada con su madre y su tía dentro de un vehículo en medio de la inundación del deprimido de la calle 94.

Las imágenes del rescate muestran al funcionario con uniforme azul en medio del agua y abriendo la puerta del vehículo para sacar a la menor de edad que estaba asegurada en su silla.

Su madre y su tía permanecían atrapadas en circunstancias similares. Según el relato de la madre, el carro siguió avanzando, pero debido a que el agua empezó a subir, pues el carro falló, se apagó y quedaron prácticamente entre el agua.

Así fue el rescate de la bebé y las mujeres que quedaron atrapadas en el deprimido de la calle 94

Las mujeres que quedaron atrapadas con la bebé comenzaron a pedir auxilio a las personas que se encontraban alrededor, mientras el nivel del agua continuaba aumentando.

Al menos cuatro agentes del distrito acudieron al lugar e ingresaron a la zona afectada para poner a salvo a todas las personas atrapadas.

El incidente involucró a unos cuatro vehículos que fallaron de forma simultánea en la zona inundada.

Afortunadamente, no se reportaron afectaciones graves para ninguna de las personas rescatadas. Sin embargo, los vehículos quedaron inservibles y debieron ser retirados con grúas del lugar una vez que disminuyeron los niveles de agua.

¿Por qué se inunda el deprimido de la calle 94?

De acuerdo con el Distrito, la situación tiene relación con la combinación de granizo y acumulación de basuras en el sistema de drenaje.

No obstante, ante la repetición de estas emergencias en el mismo punto de la ciudad, exigen soluciones definitivas para evitar poner en riesgo la vida de quienes transitan por la zona.