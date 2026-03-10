CANAL RCN
Colombia Video

Video del angustiante rescate de una bebé y su madre atrapadas en un carro en el deprimido de la 94

Fue un agente de tránsito quien rescató a la bebé de 19 meses atrapada del vehículo de su mamá en medio de la inundación por lluvias que colapsó Bogotá.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
07:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un agente civil de Tránsito Bogotá se convirtió en protagonista de un dramático rescate al salvar a una bebé de 19 meses que quedó atrapada con su madre y su tía dentro de un vehículo en medio de la inundación del deprimido de la calle 94.

Impresionante aguacero en Usaquén dejó a una madre y su bebé atrapados en el deprimido de la calle 94
RELACIONADO

Impresionante aguacero en Usaquén dejó a una madre y su bebé atrapados en el deprimido de la calle 94

Las imágenes del rescate muestran al funcionario con uniforme azul en medio del agua y abriendo la puerta del vehículo para sacar a la menor de edad que estaba asegurada en su silla.

Su madre y su tía permanecían atrapadas en circunstancias similares. Según el relato de la madre, el carro siguió avanzando, pero debido a que el agua empezó a subir, pues el carro falló, se apagó y quedaron prácticamente entre el agua.

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera
RELACIONADO

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera

Así fue el rescate de la bebé y las mujeres que quedaron atrapadas en el deprimido de la calle 94

Las mujeres que quedaron atrapadas con la bebé comenzaron a pedir auxilio a las personas que se encontraban alrededor, mientras el nivel del agua continuaba aumentando.

Al menos cuatro agentes del distrito acudieron al lugar e ingresaron a la zona afectada para poner a salvo a todas las personas atrapadas.

El incidente involucró a unos cuatro vehículos que fallaron de forma simultánea en la zona inundada.

Afortunadamente, no se reportaron afectaciones graves para ninguna de las personas rescatadas. Sin embargo, los vehículos quedaron inservibles y debieron ser retirados con grúas del lugar una vez que disminuyeron los niveles de agua.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

¿Por qué se inunda el deprimido de la calle 94?

De acuerdo con el Distrito, la situación tiene relación con la combinación de granizo y acumulación de basuras en el sistema de drenaje.

No obstante, ante la repetición de estas emergencias en el mismo punto de la ciudad, exigen soluciones definitivas para evitar poner en riesgo la vida de quienes transitan por la zona.

Hombre habría simulado un accidente para esconder el asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá
RELACIONADO

Hombre habría simulado un accidente para esconder el asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Gobierno redefine esquemas de protección tras votaciones de consultas

Acueducto de Bogotá

Prográmese: cortes de agua para este miércoles 11 de marzo en Bogotá y Soacha

Artistas

Luto en la música urbana: confirman la muerte del cantante colombiano Zalek

Otras Noticias

Suiza

Hombre se prendió fuego en un bus en Suiza y dejó seis muertos y cinco heridos

Conmoción en Suiza por incendio mortal dentro de un autobús: video impactante.

Atlético Nacional

Atlético Nacional definió situación de Andrés Felipe Román

Se conoció la decisión de Atlético Nacional sobre Andrés Felipe Román

Redes sociales

¿Hubo reconciliación?: Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio fueron vistos juntos abrazados

Alimentos

Alimentación y calidad del sueño: estos es lo que se debe comer para dormir mejor, según expertos

Energías Renovables

Alertan reacomodo de poder en ISA tras nombramiento de presidente encargado