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Así cayeron señalados de robar vehículos de alta gama en la vía Panamericana para entregarlos a disidencias

Cinco personas fueron capturadas en Popayán, señaladas de instalar retenes ilegales sobre la vía Panamericana para robar vehículos de carga y de alta gama.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
02:19 p. m.
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Tras una operación del Ejército Nacional en el Cauca se logró la captura de cinco hombres vinculados con las disidencias de las Farc, señalados de bloquear la vía Panamericana mediante retenes ilegales.

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Luego de varios meses de inteligencia militar, uniformados de la Brigada 29 y la Tercera División del Ejército, en coordinación con la Policía, lograron ubicar a varios miembros de estructuras delincuenciales dedicados al hurto de vehículos de carga y de alta gama.

Así fue la investigación para capturar a los delincuentes

Según la investigación, estos sujetos instalaban retenes irregulares sobre la vía Panamericana en el Cauca, para robarse los vehículos y luego entregarlos a los jefes de las disidencias de las Farc.

Autoridades señalan que la mayoría de estos robos iban a parar en manos de los cabecillas de las estructuras Carlos Patiño y Jaime Martínez, que delinquen en buena parte del departamento.

Las capturas permitirán avanzar en el esclarecimiento de varios hechos violentos reportados sobre la importante vía en los últimos meses.

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Cayó alias Caquetá, uno de los más buscados en Cauca

Los delincuentes capturados, al servicio de peligrosos terroristas como ‘Iván Mordisco’, fueron ubicados en zonas rurales y urbanas de Popayán.

Entre ellos se encuentra alias Caquetá, cabecilla de la organización y uno de los más buscados por las autoridades en Cauca.

En medio de las operaciones también fueron incautadas pistolas, fusiles, proveedores, municiones y un vehículo de alta gama reportado como robado y que ya presentaba alteraciones para ser entregado a las disidencias.

Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades para su judicialización.

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