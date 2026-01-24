CANAL RCN
Colombia

Revelan la verdad detrás de los cráneos animales hallados en la localidad de Puente Aranda

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal inspeccionó la zona y entrevistó a habitantes del sector para esclarecer los hechos.

Foto: @AHLLAMAS, director del IDPYBA en X

Noticias RCN

enero 24 de 2026
08:39 p. m.
Luego de conocer la denuncia del hallazgo de restos óseos animales debajo del puente de la carrera 30 con calle 6, en la localidad de Puente Aranda, de Bogotá, un grupo técnico del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) con la Policía Metropolitana de Bogotá, hizo un recorrido en la zona para adelantar la investigación.

Las autoridades hallaron cráneos con exposición ambiental prolongada, acumulación de material terroso, ausencia de tejidos blandos y fracturas parciales.

Según entrevistas a habitantes del sector, los cráneos estaban en el lugar aproximadamente desde hace dos meses.

¿Qué encontraron realmente bajo el puente de la carrea 6 con 30, en Puente Aranda?

Según indicaron en un comunicado, fueron hallados siete cráneos que corresponderían a huesos de especie porcina. De acuerdo con habitantes del sector, provendrían de un establecimiento que vende productos cárnicos cerca del lugar.

En el establecimiento confirmaron que se generan residuos y desechos óseos, incluidos cráneos de origen porcino. Aclararon que no son entregados a terceros sino que, presuntamente, son retirados de los contenedores donde son depositados para su disposición final.

"En el recorrido se encontraron 7 cráneos, al parecer de especie porcina, que se suman a los denunciados inicialmente en la publicación, la cual, sin soporte alguno, hablaba de la presencia de una supuesta fosa común de perros, resultado de su uso como alimento de estas personas, hecho absolutamente falso, que generó señalamientos e injusticias en contra de esta población", señaló el IDPYBA.

Los hallazgos fueron trasladados a la unidad de cuidado animal para realizar evaluaciones de patología veterinaria y así confirmar la especie, estado sanitario y si tienen alguna relevancia forense.

"Adicionalmente el caso será remitido a la Secretaría de Salud con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la disposición final de residuos y desechos biológicos generados por un establecimiento comercial, presuntamente involucrado en el manejo de estos huesos, descartados de su actividad de producción de alimentos".

No existe fosa común de animales en Puente Aranda: director de IDPYBA

Antonio Hernández Llamas aseguró que no existe ninguna fosa común de animales en Puente Aranda y fue enfático en afirmar que para los habitantes de calle los perros son su compañía y su familia.

"No existe fosa común y segundo, no es cierto que los habitantes de calle coman perros para alimentarse. Por favor, no creamos lo que surge de las redes sociales, verifiquemos y recordemos en muchos casos habitante de calle o reciclador y perros constituyen familia interespecie que se cuidan, se quieren y se dan mucho acompañamiento".

