Bogotá será sede del Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado en Expo Agrofuturo 2026

Bogotá será escenario de un debate internacional sobre el presente y el futuro de las plazas de mercado.

Los próximos 21 y 22 de octubre, Corferias acogerá el Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado, un espacio que reunirá a expertos de Panamá, Ciudad de México, El Salvador, representantes de plazas de distintas regiones de Colombia y actores vinculados a estos escenarios de comercio, cultura y abastecimiento alimentario.

La iniciativa es organizada por el Instituto para la Economía Social (IPES) en el marco de Expo Agrofuturo 2026 y busca abrir una conversación sobre el papel que pueden desempeñar las plazas de mercado en las ciudades del futuro sin perder su tradición, patrimonio e identidad.

Más que espacios para comprar alimentos

De acuerdo con el IPES, las plazas de mercado surgieron para garantizar el abastecimiento de alimentos en las ciudades, pero con el tiempo se consolidaron como espacios donde convergen actividades económicas, saberes tradicionales, expresiones culturales y dinámicas comunitarias.

Actualmente, frente a los cambios en los hábitos de consumo, la tecnología y los sistemas de distribución, el encuentro busca reflexionar sobre cómo estos espacios pueden adaptarse a las nuevas realidades urbanas.

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La agenda estará estructurada alrededor de seis grandes ejes: alimentar, conectar, celebrar, cuidar, transformar y gobernar. Estos temas abordarán aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, la conexión entre el campo y la ciudad, el fortalecimiento de las economías locales, la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la articulación entre los diferentes actores que participan en la gestión de las plazas.

Innovación, sostenibilidad y patrimonio

Según explicó Catalina Arciniegas, directora del IPES, el propósito es ampliar la visión tradicional sobre estos espacios y promover nuevas oportunidades para su desarrollo.

La funcionaria señaló que Bogotá busca convertirse en un laboratorio de ideas donde sea posible intercambiar experiencias y construir modelos que puedan implementarse en diferentes regiones del país.

El encuentro se desarrollará en el marco de Expo Agrofuturo 2026, una plataforma enfocada en conocimiento, innovación, sostenibilidad y oportunidades de negocio para el sector agropecuario y agroindustrial. La participación de las plazas de mercado incorporará al debate una pregunta central: cuál será el futuro de estos espacios urbanos cuando el sistema alimentario llega a las ciudades y se hace visible para los consumidores.

Los organizadores destacaron que, más que una serie de conferencias, el evento busca convertirse en una “plaza de conversación” para compartir experiencias, conectar actores y construir propuestas alrededor de estos lugares que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Las inscripciones para participar serán gratuitas.