Carro fantasma embistió a ciclista que ahora batalla en una UCI: exigen al Distrito videos de sus cámaras

Noticias RCN la dolorosa historia de un joven tecnólogo en telecomunicaciones de 30 años que se debate entre la vida y la muerte tras haber sido arrollado por un carro en una concurrida avenida de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto y desde entonces el joven se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos luchando por su vida, pero con un pronóstico desalentador.

El conductor responsable del accidente se fugó del lugar y dejó tirado sobre el pavimento y muy grave estado de salud a un padre de familia.

¿Por qué? No lo ayudó.

El padre del joven pide justicia y exige al Distrito que le faciliten los videos de las cámaras de seguridad del lugar donde fue atropellado su hijo.

Así fue el trágico atropellamiento de un joven por un carro fantasma

El joven identificado como Lior lucha por su vida para poder criar a su hija de tan solo dos años. La niña lo pregunta sin saber que su papá lleva 26 días en coma.

Un conductor en un carro particular lo atropelló en la avenida Boyacá con 77 y escapó. Él iba en bicicleta en un tramo donde termina la ciclorruta.

Nos ha tocado decirle que estaba en el médico, que le duele la cabeza, pero es terrible ver una niña, un bebé de esos también afectado por una situación de esto.

Familia de joven atropellado pide al Distrito video de cámaras de seguridad

El joven llegó como NN al hospital, ha enfrentado varias cirugías y la esperanza de vida es escasa. Su familia espera un milagro.

Primero que todo quiero decirle a esa persona que dañó una familia completa.

Piden al responsable que aparezca y con derechos de petición han solicitado al distrito las cámaras de seguridad de la zona para identificar características y pedir justicia.