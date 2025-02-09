CANAL RCN
Colombia Video

Carro fantasma embistió a ciclista que ahora batalla en una UCI: exigen al Distrito videos de sus cámaras

El joven de 30 años se movilizaba en una bicicleta cuando fue atropellado violentamente por un vehículo que se dio a la fuga.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
09:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN la dolorosa historia de un joven tecnólogo en telecomunicaciones de 30 años que se debate entre la vida y la muerte tras haber sido arrollado por un carro en una concurrida avenida de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto y desde entonces el joven se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos luchando por su vida, pero con un pronóstico desalentador.

El conductor responsable del accidente se fugó del lugar y dejó tirado sobre el pavimento y muy grave estado de salud a un padre de familia.

¿Por qué? No lo ayudó.

El padre del joven pide justicia y exige al Distrito que le faciliten los videos de las cámaras de seguridad del lugar donde fue atropellado su hijo.

Revelan causa de muerte de la niña Valeria Afanador: esto arrojó informe de Medicina Legal
RELACIONADO

Revelan causa de muerte de la niña Valeria Afanador: esto arrojó informe de Medicina Legal

Así fue el trágico atropellamiento de un joven por un carro fantasma

El joven identificado como Lior lucha por su vida para poder criar a su hija de tan solo dos años. La niña lo pregunta sin saber que su papá lleva 26 días en coma.

Un conductor en un carro particular lo atropelló en la avenida Boyacá con 77 y escapó. Él iba en bicicleta en un tramo donde termina la ciclorruta.

Nos ha tocado decirle que estaba en el médico, que le duele la cabeza, pero es terrible ver una niña, un bebé de esos también afectado por una situación de esto.

Capturan en Bogotá a vigilante escolar acusado de pornografía infantil y acoso a menores en redes sociales
RELACIONADO

Capturan en Bogotá a vigilante escolar acusado de pornografía infantil y acoso a menores en redes sociales

Familia de joven atropellado pide al Distrito video de cámaras de seguridad

El joven llegó como NN al hospital, ha enfrentado varias cirugías y la esperanza de vida es escasa. Su familia espera un milagro.

Primero que todo quiero decirle a esa persona que dañó una familia completa.

Piden al responsable que aparezca y con derechos de petición han solicitado al distrito las cámaras de seguridad de la zona para identificar características y pedir justicia.

VIDEO | La última vez que vieron a Ayelén Páez, joven de 16 años desaparecida en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | La última vez que vieron a Ayelén Páez, joven de 16 años desaparecida en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pacto Histórico

Investigan ‘tarimazo’ de Petro en Medellín y envían copias a la Corte Suprema contra Isabel Zuleta

Bogotá

Capturan en Bogotá a vigilante escolar acusado de pornografía infantil y acoso a menores en redes sociales

Miguel Uribe

Alias HB fue quien consiguió al menor que asesinó a Miguel Uribe: coordinaba todo por WhatsApp

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

¿Discordia?: participantes de MasterChef deben calificar a sus propios compañeros

Los participantes manifestaron vivir una desagradable sorpresa al tener que evaluar a sus propios compañeros.

Fútbol

Indignación en el fútbol colombiano: árbitra fue agredida por un jugador tras expulsarlo

Escándalo en el fútbol colombiano: la árbitra Vanessa Ceballos fue agredida por un jugador en la Primera C tras mostrarle la tarjeta roja.

Resultados lotería

Super Astro Luna del lunes 2 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy

Donald Trump

Las razones detrás del ataque de Donald Trump al Tren de Aragua: ¿Cómo nació esta banda?

Enfermedades

Vapear puede causar daños irreversibles en niños y adolescentes, según especialistas