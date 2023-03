Alias el Caballista, una de las mentes maestras detrás de la fuga de 'Matamba'

Aunque el nombre Edgar Munévar, alias el Caballista, no se había escuchado antes, su pasado criminal no es reciente. Noticias RCN conoció en primicia que desde el 2017, registraba requerimientos en la justicia por tráfico ilegal de armas, secuestro y tortura.

Munévar se habría aliado con el capitán de la Policía Nacional, Luis Eduardo Duque Casas, para coordinar la fuga de alias Matamba, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo. Actuó como determinador de las rutas, vehículos y los cuatro lugares de transbordo entre Bogotá y el departamento de Antioquia.

El Caballista sostuvo vínculos con narcotraficantes al servicio del Clan del Golfo, y según revelaron investigadores a Noticias RCN, este delincuente se habría Consolidado como uno de los socios de las denominadas Oficinas de Cobro, que según la Policía, funcionarían en San Andresito de San José en la capital del país.

Capturados por fuga de 'Matamba'

El pasado 14 de agosto, se conoció la captura de un capitán de la Policía que estaría involucrado en la fuga de la cárcel de Juan Larinson Castro Estupiñán, más conocido con el alias de ‘Matamba’, quien sería exjefe del Clan del Golfo y hombre de confianza de ‘Otoniel’.

En entrevista con Noticias RCN, Manuel Castañeda, quien fue capturado transportando un cargamento de coca en una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección (UNP), dijo que tiene mucho por contar.

Manifestó que fue él quien condujo el vehículo en el que se transportó ‘Matamba’ y que en el crimen participaron miembros de la Policía Nacional:

“A mí me contacta una persona el día anterior de la fuga, me piden que preste un servicio para transportar a una persona, no mencionan quién. Estas personas que me contrataron son de un alto perfil criminal; y se recoge a 'Matamba' a la altura del botadero Doña Juana, se lleva cerca de la Hacienda Nápoles y hubo participación de la Policía Nacional, especialmente del Gaula”.