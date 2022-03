Candidata al Senado protagonizó penoso escándalo en aeropuerto por cobro excesivo en Viva Air

Los hechos ocurrieron en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, cuando Yesenia Bedoya, candidata al Senado por el Partido Conservador, se quejó por el cobro excesivo por llevar un carriel, según la mujer, la aerolínea Viva Air le cobraba $150.000 por permitirle llevar un bolso de mano adicional.

Ante esta situación, la candidata al Senado se exaltó y protestó por la exagerada tarifa que le estaban cobrando para permitirle abordar el vuelo en el que viajaría. El escandaloso momento se tornó tan tenso que las autoridades del aeropuerto llamaron a funcionarios de la Policía para tratar de calmar a la mujer.

ESCÁNDALO

Aeropuerto de Santa Marta



candidata al Senado de la República, Narly Yesenia Bedoya Gallego, perteneciente al partido Conservador, hizo una protesta en contra de la aerolínea Viva Air que le estaba cobrando 150.000 pesos (casi 40$) por las maletas que llevaba. pic.twitter.com/BChRBWak3B — ᖴᖇEYᗩ (@IsFreyax) March 7, 2022

Tras la insistente discusión de Yesenia Bedoya, los uniformados procedieron a esposarla y sacarla a la fuerza del aeropuerto. En un video difundido a través de redes sociales se puede apreciar el bochornoso momento en el que la mujer abandona la terminal aérea tomada de pies y manos por los funcionarios, mientras gritaba y se quejaba de la penosa situación.

“Me estaban cobrando en la puerta de abordaje 150.000 pesos más por llevar mi carriel. Me reboté, les hice protesta y empecé a alegar porque es un completo robo y abuso. Por eso me mandaron a los policías, me amarraron de manos y pies y, ahora, tengo una lesión en el brazo”, aseguró la candidata.

Lo que dijo Yesenia Bedoya

En un comunicado, la candidata al Senado, que cumplía su agenda de campaña en Santa Marta, se refirió frente a lo ocurrido en el aeropuerto.

“La Policía Nacional en lugar de esposarme, maltratarme y humillarme, debieron llamar a un funcionario de la aerolínea para solucionar mi problema, decidieron conducirme en contra de mi voluntad (...) y ahora resultan dando declaraciones mentirosas y calumniosas en los medios”.

Al mismo tiempo, en el comunicado dejó claro que no se retractará ni disculpará sobre lo ocurrido, puesto a que se cansó y seguirá reclamando sus derechos.

Procedimiento de la Policía contra la candidata

Los efectivos de la Policía, a la fuerza, lograron sacar a Yesenia Bedoya de la sala de la aerolínea y trasladarla hasta la estación, donde le aplicaron dos comparendos, por obstaculización e irrespeto.

Por su parte, Yesenia Bedoya, insistió en el comunicado que seguirá adelante con una denuncia por abuso de fuerza y abuso de autoridad por parte de los uniformados que realizaron el procedimiento de traslado en contra de su voluntad.

Respecto a su posición frente al reclamo que hizo incisivamente a la aerolínea Viva Air, la candidata escribió: “Prueba de que yo tenía la razón fue el haber abordado en Medellín el vuelo de ida sin ningún problema, y que tras el incidente la aerolínea reconociera entregándome un tiquete nuevo para viajar sin hacer cobros adicionales ni sanciones”.