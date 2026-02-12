Corte Suprema deja en firme la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, prófugo por caso de la UNGRD

En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional que pesa contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, presunto cerebro del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con el alto tribunal, en primera instancia no se transgredió la presunción de inocencia González; lo que “confirma la sentencia del 14 de octubre de 2025 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas n.° 2 de la Sala de Casación Penal”.

¿De qué se acusa a González?

Carlos Ramón González que, otrora, fue uno de los hombres de confianza de Gustavo Petro, es acusado de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.

De acuerdo con la fiscalía, siendo director del Dapre —que gestiona y ejecuta los recursos financieros de la presidencia— se habría reunido con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para ordenarle que entregara 70.000 millones de pesos en contratos a los presidentes de Senado (Iván Name) y Cámara (Andrés Calle) para “impulsar” los proyectos del Gobierno del cambio en el Congreso.