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Rescatan a dos menores en poder del Clan del Golfo en Antioquia: hallaron metralletas, drogas y dinero

Una de las víctimas llevaba cerca de tres meses secuestrada. En el procedimiento también fueron capturadas dos personas.

Rescatan a dos menores en poder del Clan del Golfo en Antioquia: hallaron metralletas, drogas y dinero
Foto: Ejérctio Nacional

Yhonay Díaz

noviembre 04 de 2026
02:41 p. m.
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Una operación conjunta de las autoridades permitió rescatar a dos menores de edad que se encontraban en poder del Clan del Golfo, en el oriente de Antioquia.

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El procedimiento se desarrolló en la vereda El Carmín, zona rural del municipio de Rionegro, y dejó como resultado la captura de dos personas señaladas de pertenecer a esa organización criminal.

Entre los menores secuestrados se encontraba una niña que, de acuerdo con la información entregada por el Ejército, llevaba cerca de tres meses en poder de este grupo armado.

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Durante el despliegue, los uniformados llegaron hasta una vivienda en la que localizaron a los dos menores.

Tras el rescate, los dos menores quedaron bajo la protección del ICBF para adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

En ese mismo lugar encontraron un importante número de armas, municiones, equipos de comunicación y sustancias estupefacientes, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales.

El balance del operativo reportó la incautación de 12 armas de fuego: cinco revólveres, seis pistolas y una subametralladora Mini Uzi. A este material se sumaron cinco proveedores calibre 9 milímetros, dos calibre 5,56, tres destinados a la Mini Uzi y uno para fusil.

También fue hallado un silenciador y 192 cartuchos de diferentes calibres, un conjunto de elementos que quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

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Drogas y dinero en efectivo hallados en la casa donde tenían a menores secuestrados

En la vivienda también fueron encontrados cinco teléfonos celulares y varias cantidades de sustancias estupefacientes.

Según el reporte militar, los uniformados incautaron 30 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de pasta base de coca y otros dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

En el lugar también había dinero en efectivo y otros elementos que, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionados con actividades delictivas en esta subregión de Antioquia.

La cantidad de drogas encontrada suma 37 kilogramos entre los tres tipos de sustancias reportadas.

Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales, junto con las armas, las municiones, los teléfonos y los demás elementos incautados.

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