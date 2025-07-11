CANAL RCN
Colombia

Capturan a extranjera que explotaba sexualmente a niñas como webcam en Cúcuta

La mujer sería la encargada de reclutar menores a quienes obligaba a sostener encuentros virtuales a través de plataformas webcam.

Capturan a extranjera que explotaba sexualmente a niñas como webcam en Cúcuta
Foto: Policía de Cúcuta

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
01:16 p. m.
En las últimas horas fue capturada una mujer por el delito de trata de personas y pornografía infantil en la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con el coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, en una acción coordinada contra los delitos que atentan contra la integridad y la dignidad humana, se logró la captura de una mujer de nacionalidad venezolana que estaría directamente relacionada con casos de explotación sexual infantil.

La Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de Cúcuta, en coordinación con el CTI de la Fiscalía y la Comisaría de Familia, logró la captura en flagrancia de Carolina Montero Rangel, de nacionalidad venezolana, por el delito de trata de personas.

Así era como extranjera vendía a niñas por plataformas webcam

El informe de la Policía señala que “la diligencia de registro y allanamiento se desarrolló en un apartamento del municipio de Villa del Rosario, donde esta persona se desempeñaba como administradora de un estudio webcam, desde el cual presuntamente se realizaban actividades ilícitas.

Al igual, fue rescatada una menor de 16 años, que estaba siendo sometida a todo tipo de vejámenes y tratos denigrantes.

Lo que hallaron en estudio de webcam donde usaban a menores

Las autoridades buscan combatir la trata de personas y proteger a quienes puedan ser víctimas de estas redes criminales.

Durante el operativo se logró la incautación de tres teléfonos celulares, siete discos duros y un DVR, elementos que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso investigativo,

La Policía Nacional mantiene su compromiso en la defensa de los derechos humanos y en la lucha frontal contra toda forma de explotación.

