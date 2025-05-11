CANAL RCN
Ladrones pensaron que podían esconderse entre las plantas de un humedal, pero fueron sorprendidos

Estos delincuentes no tienen más de 25 años. Incluso, uno es mayor de edad desde hace poco.

noviembre 05 de 2025
03:58 p. m.
Sobre la calle 90 con carrera 85, los delincuentes utilizaron una pistola para amenazar a un hombre que pasaba con su motocicleta eléctrica. La intimidación hizo que la víctima no tuviera escapatoria y cumpliera con las exigencias.

Sin embargo, la Policía pudo ser alertada a tiempo, permitiendo desplegar un plan para capturarlos. Para ello, se contó con el trabajo articulado de tres barrios: Serena, Bachué y Ciudadela.

Ladrones no tienen más de 21 años

Los criminales quedaron rodeados cerca al humedal Juan Amarillo. Al notar que no tenían por dónde escapar, optaron por escabullirse por la zona verde; pero el plan no les salió como esperaban.

En video quedó el momento en el que, a pesar de la noche, los uniformados encontraron a los delincuentes escondidos entre las plantas.

Al final, pudieron ser capturados. Lo insólito es que son jóvenes que con menos de 25 años ya están inmersos en el mundo delictivo. El primero tiene 20 años mientras que el otro cumplió la mayoría de edad hace poco.

Después de la respectiva legalización de captura e incautación de la pistola; un juez tomó la decisión de enviarlos a prisión mientras se surte el respectivo proceso judicial.

¿En qué va la seguridad de Bogotá? Esto dicen las cifras

Una herramienta con la que se le puede hacer seguimiento a la seguridad en Bogotá es el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía.

Cada mes, entrega un reporte sobre los crímenes. El último fue con corte al 30 de septiembre y mostró que en el año ha habido reducción en delitos sexuales, extorsiones, homicidios, hurtos a comercios, hurtos a entidades financieras, hurtos a residencias, hurto de automotores y motocicletas.

En cambio, se han registrado incrementos en hurtos a personas, hurto abigeato, lesiones personales, secuestro y violencia intrafamiliar.

