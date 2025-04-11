Ladrón casi protagoniza un accidente durante persecución en Bogotá: tenía un brazalete del Inpec

La Policía le puso punto final a un hombre que estaba detrás del robo de varios vehículos en Bogotá. Era conocido con el alias de Llave maestra.

El último robo de este hombre se perpetró cerca a un centro comercial en la localidad de Antonio Nariño. Resulta que, a través del método de halado, pudo llevarse una camioneta de color rojo.

Ladrón debía estar cumpliendo una medida por hurto

Sin embargo, el delincuente no se percató que las autoridades lo estaban siguiendo de cerca. Las cámaras de los alrededores grabaron al detalle la persecución. El delincuente emprendió la huida a toda velocidad entre calles, incluso bajo el riesgo de accidentarse y/o herir a alguien.

A través de un plan candado, se impidió que saliera con la suya. Tras la captura, los uniformados se sorprendieron al ver que tenía un brazalete electrónico del Inpec en su tobillo. Fue tal el descaro que intentó sobornar a los policías con dinero.

En su historial criminal aparece una medida domiciliaria por hurto, la cual debía estar cumpliendo. También tenía varios controles y herramientas, sus insumos a la hora de robar sigilosamente los vehículos.

Llave maestra: de las modalidades más usadas por los ladrones

Justamente su alias es una de las modalidades más empleadas por los ladrones para robar vehículos. Según el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía, entre enero y septiembre hubo 1.245 crímenes con este método.

A nivel general, ocurrieron 2.377 robos de automotores. En comparación con el mismo periodo del año anterior, los casos se redujeron en un 26.9%. Las siete localidades con más reportes fueron: Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Bosa.

Con respecto a los otros tipos de robos, las que también tuvieron una reducción fueron los de motocicletas y residencias. En cambio, aumentaron los de personas y abigeato.