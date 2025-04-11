CANAL RCN
Colombia Video

Ladrón casi protagoniza un accidente durante persecución en Bogotá: tenía un brazalete del Inpec

Este hombre robó una camioneta e intentó sobornar a los policías. Además, debía estar cumpliendo una medida domiciliaria.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
05:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía le puso punto final a un hombre que estaba detrás del robo de varios vehículos en Bogotá. Era conocido con el alias de Llave maestra.

Esta es la imagen del conductor del carro blanco que mató a dos motociclistas en Bogotá
RELACIONADO

Esta es la imagen del conductor del carro blanco que mató a dos motociclistas en Bogotá

El último robo de este hombre se perpetró cerca a un centro comercial en la localidad de Antonio Nariño. Resulta que, a través del método de halado, pudo llevarse una camioneta de color rojo.

Ladrón debía estar cumpliendo una medida por hurto

Sin embargo, el delincuente no se percató que las autoridades lo estaban siguiendo de cerca. Las cámaras de los alrededores grabaron al detalle la persecución. El delincuente emprendió la huida a toda velocidad entre calles, incluso bajo el riesgo de accidentarse y/o herir a alguien.

A través de un plan candado, se impidió que saliera con la suya. Tras la captura, los uniformados se sorprendieron al ver que tenía un brazalete electrónico del Inpec en su tobillo. Fue tal el descaro que intentó sobornar a los policías con dinero.

En su historial criminal aparece una medida domiciliaria por hurto, la cual debía estar cumpliendo. También tenía varios controles y herramientas, sus insumos a la hora de robar sigilosamente los vehículos.

Llave maestra: de las modalidades más usadas por los ladrones

Justamente su alias es una de las modalidades más empleadas por los ladrones para robar vehículos. Según el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía, entre enero y septiembre hubo 1.245 crímenes con este método.

Desarticulan red de robo de mercancías en Colombia: más de $8.000 millones en pérdidas
RELACIONADO

Desarticulan red de robo de mercancías en Colombia: más de $8.000 millones en pérdidas

A nivel general, ocurrieron 2.377 robos de automotores. En comparación con el mismo periodo del año anterior, los casos se redujeron en un 26.9%. Las siete localidades con más reportes fueron: Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Bosa.

Con respecto a los otros tipos de robos, las que también tuvieron una reducción fueron los de motocicletas y residencias. En cambio, aumentaron los de personas y abigeato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

Fue entregado por la familia: sorprenden a hombre abusando de su hijastro de 6 años en Cesar

Bogotá

Se pronunció el bar donde estuvo el estudiante de Los Andes que fue asesinado: “No entendemos”

Transmilenio

Transmilenio no sería exclusivo de Bogotá y Soacha: llegaría a nuevo municipio de Cundinamarca

Otras Noticias

Luis Díaz

Los partidazos de la Champions League que se perdería Luis Díaz tras su expulsión vs. PSG

El extremo colombiano marcó un doblete en el Parque de los Príncipes, pero vio la roja directa y ahora será suspendido.

Yina Calderón

¿Yina Calderón se retirará de La Mansión de Luinny? Esto dijo y hay expectativa y shock

Yina Calderón sorprendió a los otros participantes con una inesperada declaración. Vea el video de lo que sucedió.

Francia

Abren investigación a TikTok por posible incitación de menores a quitarse la vida

Estados Unidos

Reconocido parque de diversiones cerró sus puertas para siempre

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?