Así le cerraron el paso a ladrón que había robado celulares en Bogotá: tenía orden de Interpol

Durante la noche del miércoles 15 de abril, los policías estaban realizando sus labores de patrullaje como de costumbre en el barrio La Castellana. Aunque todo cambió cuando unas personas se acercaron para contarles un crimen ocurrido minutos antes.

Contaron que un hombre en moto las increpó y, utilizando una pistola, cometió el robo. Narraron al detalle el hecho y dieron a conocer el camino que el ladrón tomó para huir.

Había robado cinco celulares utilizando una pistola

El paso siguiente fue la puesta en marcha de un plan candado que resultó efectivo. Al delincuente le cerraron el paso y pudieron capturarlo. A su poder tenía, aparte de la pistola, los cinco celulares que había robado, seis cartuchos y una billetera con dinero.

El robo no fue aislado, sino que hizo parte del extenso prontuario que este hombre ha acumulado con el paso de los años. No por nada tenía orden de captura por parte de Interpol por los delitos de concierto para delinquir y hurto.

Tanto la moto como la pistola quedaron en poder de las autoridades. Se espera que dentro de poco un juez le dicte medida de aseguramiento.

Atracos callejeros, la principal preocupación de la gente

La más reciente encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos le puso la lupa a los crímenes que más afectan a los ciudadanos. Evidentemente, los atracos despiertan preocupación.

Sin duda, el resultado más preocupante fue que la percepción de inseguridad aumentó y llegó a registros que no se veían desde el 2008. El 62 % de los encuestados lo consideró así.

El 72.7 % de la población concluyó que los atracos callejeros son la principal preocupación, seguida de la drogadicción, asaltos a viviendas, formación de pandillas, robos a tiendas, robos de carros, tráfico de drogas, vandalismo, asesinatos, abusos y presencia de grupos armados.