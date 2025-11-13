CANAL RCN
Colombia Video

Sorprenden a hombres escabulléndose debajo de una estación de Transmilenio para robar

Los criminales pretendían hurtar 100 metros de cable de cobre, un producto rentable en el mercado negro.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
11:04 a. m.
En las últimas horas, las autoridades sorprendieron a tres delincuentes que estaban robando en Transmilenio. Se hacían llamar Los Topos.

Lo particular de este caso es que el crimen no se cometió contra los usuarios, sino con las instalaciones. Resulta que estaban llevándose con una extensa cantidad de cable.

Extraños ruidos los delataron

La situación en cuestión se presentó durante la noche del miércoles 12 y madrugada del jueves 13 de noviembre en la estación de la Calle 45 por la troncal de Chapinero. Durante ese tiempo, el personal de seguridad estaba llevando sus cotidianas labores; pero se percataron de algo extraño.

Hubo unos ruidos que no eran normales. Al momento de investigar a fondo, se encontraron con estos tres hombres debajo de la estación robándose el cable de cobre. Cuando la Policía atendió el llamado, hallaron 100 metros de este material.

Los delincuentes intentaron esconderse entre los escombros de las obras, pero fue un esfuerzo en vano. Los capturaron y están a la espera de una posible medida de aseguramiento en la cárcel.

El robo de cable de cobre es un negocio que ha venido en alza durante los últimos años. Esto, por causa del rentable mercado ilícito beneficioso para los delincuentes y la facilidad que existe para hurtarlo.

El deseo del cobre en la clandestinidad

Una investigación de la Universidad Militar Nueva Granada analizó el trasfondo de esta práctica. Estos robos generan grandes afectaciones en las familias, casas, empresas e infraestructura pública, debido a que perjudican el servicio de energía y a las telecomunicaciones.

De acuerdo con los expertos, en el mercado negro el cobro es un producto costoso, debido al múltiple uso que se le puede dar: “Desde el momento en el que el delincuente realiza el corte, las personas quedan fuera de línea y por ende todo se paraliza”.

Enel Codensa tiene habilitada la línea (601) 514 00 00 para Bogotá y Cundinamarca con la que se puede denunciar el robo de cobre.

