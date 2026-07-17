Mujer lanzó del cuarto piso a un perro y un gato tras discusión con su mamá en Medellín

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado indignación tras conocerse que una mujer arrojó desde el cuarto piso de un edificio residencial al perro y al gato pertenecientes a su madre, en medio de una discusión entre ambas.

El incidente del martes 14 de julio dejó como resultado la muerte del canino, mientras que el felino logró sobrevivir gracias a la rápida reacción de la comunidad.

Perro murió y gato quedó gravemente herido

El hecho ocurrió durante una disputa familiar entre madre e hija en San Antonio de Prado, Medellín. En un acto que las autoridades califican como injustificable, la mujer de 39 años tomó a ambas mascotas y las lanzó desde la ventana del cuarto piso.

Los vecinos que presenciaron el incidente actuaron de inmediato para auxiliar a los animales.

El perro no resistió las graves lesiones provocadas por la caída desde esa altura y falleció en el lugar. Por su parte, el gato, conocido por su capacidad de sobrevivir a caídas debido a su fisiología felina, logró salvarse gracias a la intervención rápida de los residentes del sector.

Mujer fue capturada

Las autoridades fueron alertadas sobre el suceso y procedieron a la captura de la responsable, quien enfrenta cargos por maltrato animal. Activistas exigen que las autoridades tomen medidas más contundentes para prevenir este tipo de situaciones y proteger a los animales domésticos de la violencia.

“Gracias a la oportuna llamada a la línea 123, nuestra Policía llegó de inmediato y realizó la captura (…) No vamos a permitir la crueldad contra los animales. Quien les haga daño tendrá que responder ante la justicia”, declaró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al informar que a la mujer le aplicaron la Ley Ángel.

La congresista Andra Padilla agregó que el caso está en manos del Gelma Fiscalía, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal.