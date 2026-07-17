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Mujer lanzó del cuarto piso a un perro y un gato tras discusión con su mamá en Medellín

El perro murió y el gato tiene pronóstico reservado. La mujer fue capturada en San Antonio de Prado.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
07:57 a. m.
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Un nuevo caso de maltrato animal ha generado indignación tras conocerse que una mujer arrojó desde el cuarto piso de un edificio residencial al perro y al gato pertenecientes a su madre, en medio de una discusión entre ambas.

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El incidente del martes 14 de julio dejó como resultado la muerte del canino, mientras que el felino logró sobrevivir gracias a la rápida reacción de la comunidad.

Perro murió y gato quedó gravemente herido

El hecho ocurrió durante una disputa familiar entre madre e hija en San Antonio de Prado, Medellín. En un acto que las autoridades califican como injustificable, la mujer de 39 años tomó a ambas mascotas y las lanzó desde la ventana del cuarto piso.

Los vecinos que presenciaron el incidente actuaron de inmediato para auxiliar a los animales.

El perro no resistió las graves lesiones provocadas por la caída desde esa altura y falleció en el lugar. Por su parte, el gato, conocido por su capacidad de sobrevivir a caídas debido a su fisiología felina, logró salvarse gracias a la intervención rápida de los residentes del sector.

Mujer fue capturada

Las autoridades fueron alertadas sobre el suceso y procedieron a la captura de la responsable, quien enfrenta cargos por maltrato animal. Activistas exigen que las autoridades tomen medidas más contundentes para prevenir este tipo de situaciones y proteger a los animales domésticos de la violencia.

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“Gracias a la oportuna llamada a la línea 123, nuestra Policía llegó de inmediato y realizó la captura (…) No vamos a permitir la crueldad contra los animales. Quien les haga daño tendrá que responder ante la justicia”, declaró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al informar que a la mujer le aplicaron la Ley Ángel.

La congresista Andra Padilla agregó que el caso está en manos del Gelma Fiscalía, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal.

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