Cayó presunto integrante de la Jaime Martínez: se encargaba de coordinar el suministro de armas

El capturado tendría a su cargo la coordinación logística en lo relacionado con el transporte y suministro de material destinado a los campamentos de la estructura.

Foto: Policía Nacional

septiembre 10 de 2025
06:58 a. m.
La Policía Nacional reportó este 9 de septiembre la captura de un presunto integrante de la columna Wilson González, facción perteneciente a la estructura criminal Jaime Martínez.

Capturan a presunto integrante de la Jaime Martínez

Según la información brindada por la institución, el operativo se llevó a cabo en el sector del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, y estuvo liderado por unidades de la SIJIN con apoyo de labores de inteligencia y control territorial.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola, un proveedor y 17 cartuchos calibre 9 mm, elementos que, según las investigaciones, eran utilizados para fortalecer las acciones armadas de la organización ilegal.

“La Policía Nacional, a través de autoridades judiciales de la SIJIN, logró la captura de un hombre en el sector del Bajo Calima, presunto integrante de la columna Wilson González, perteneciente a la estructura criminal Jaime Martínez. Durante el operativo, que contó con labores de inteligencia, seguimiento y control territorial, se le incautó un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y 17 cartuchos calibre 9 mm, elementos con los que se presume fortalecía las actividades armadas y delictivas de esta organización”, detalló la Policía.

De acuerdo con los detalles recopilados del operativo, el capturado tendría a su cargo la coordinación logística en el casco urbano de Buenaventura, especialmente en lo relacionado con el transporte y suministro de material destinado a los campamentos de la estructura.

Cayó en Buenaventura 'Herrera', presunto integrante de la Jaime Martínez

Estas tareas resultaban claves para garantizar el abastecimiento y movilidad del grupo armado en las zonas rurales del departamento.

El detenido, identificado como Herrera, fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación. En audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Con este resultado, la Policía Nacional destacó que continúa debilitando las redes criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de Buenaventura, reafirmando su compromiso de proteger la vida de los ciudadanos y fortalecer la confianza en la institucionalidad.

