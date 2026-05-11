El prontuario de alias Cristóbal Pérez, disidente implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

Durante un allanamiento en Cundinamarca, las autoridades capturaron a Wilmer Castillo Duarte, más conocido como alias Cristóbal Pérez, quien ejercía como cabecilla de la estructura Teófilo Forero de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Este criminal cuenta con un extenso prontuario que comenzó hace nueve años. Estando en las disidencias, estuvo detrás del control de las finanzas criminales en Huila y Caquetá.

¿Quién es alias Cristóbal Pérez?

Las pesquisas apuntan que se dedicaba a extorsionar comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores, campesinos y demás civiles. A partir de este accionar, las disidencias recibían 1.000 millones de pesos por mes.

Cabe mencionar que ‘Cristóbal Pérez’ no siempre estuvo vinculado a la Teófilo Forero. Se registra, por ejemplo, que entre 2020 y 2021 estuvo en el grupo Fernando Díaz. Su llegada a la estructura disidente se dio en 2024 bajo las órdenes de alias Edwin Marín.

Posteriormente, en este 2026, alias Mario o Doble Cero tomó las riendas de la facción y el hoy capturado quedó como segundo cabecilla.

Aparte de las extorsiones, ‘Cristóbal Pérez’ estuvo detrás de varios asesinatos, tales como uno ocurrido en Villa Hermosa en medio de una disputa armada o el de Hernán Cuéllar, quien dio información con la que ubicaron a Edwin Marín. Sumado a ello, cometió hechos terroristas, como la quema de una ambulancia y secuestros.

Los condenados por el magnicidio

Sin duda, el hecho más grave en su prontuario es su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá y que habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia, disidencia comandada por alias Iván Márquez.

Hasta el momento, las investigaciones permitieron identificar a los autores materiales del crimen: Elder José Arteaga o ‘El Costeño’, William Fernando González o ‘El Hermano’, Katherine Andrea Martínez o ‘Gabriela’, Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’, Harold Daniel Barragán, Cristian Camilo González, Jhorman David Mora o ‘El Caleño’ y alias Tianz, el menor que disparó.

Varios de ellos ya fueron condenados por preacuerdo. Otro de los implicados es Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien destapó el papel de la Segunda Marquetalia.