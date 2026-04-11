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Debate por la ley de rescate: congresistas le exigen al presidente discusión con bancadas y alcaldes piden recortes

Durante el encuentro, congresistas y mandatarios regionales expusieron sus preocupaciones y condiciones frente al proyecto.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
09:34 p. m.
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La reunión convocada por el presidente Abelardo de la Espriella en la Casa de Huéspedes de Cartagena para explicar y defender la denominada ley de rescate fiscal dejó sobre la mesa nuevas propuestas para ajustar el gasto público y facilitar el trámite de la reforma en el Congreso.

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El Termómetro Político conoció que entre las iniciativas discutidas sobresalió un plan presentado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que plantea un ahorro de hasta 28 billones de pesos mediante una profunda reestructuración del Estado.

Durante el encuentro, congresistas y mandatarios regionales expusieron sus preocupaciones y condiciones frente al proyecto.

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Por un lado, los legisladores solicitaron ampliar la discusión a las diferentes bancadas políticas, lo que derivó en nuevas reuniones con las comisiones económicas. Por otro, gobernadores y alcaldes insistieron en la necesidad de reducir el tamaño del aparato estatal antes de aumentar las cargas tributarias.

Propuesta de Rendón: menos ministerios y recorte de gastos

El documento entregado por el gobernador de Antioquia al presidente de la República contempla tres medidas principales. La primera consiste en reducir de 18 a siete el número de ministerios, una decisión que, según sus cálculos, generaría ahorros cercanos a los 3 billones de pesos.

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La segunda propuesta busca eliminar los Equipos Básicos de Salud implementados durante el gobierno de Gustavo Petro, un programa que en su momento generó controversia por las críticas sobre su impacto en la financiación del sistema de salud y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). De acuerdo con las estimaciones presentadas, esta medida permitiría recortar otros 8 billones de pesos.

Finalmente, Rendón plantea avanzar en un esquema de autonomía regional para eliminar duplicidades de funciones entre entidades estatales, lo que representaría una reducción adicional de 17 billones de pesos. Sumadas, las tres iniciativas alcanzarían un ahorro total de 28 billones de pesos para las finanzas públicas.

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Partidos afinan su posición mientras avanza elección en la ANDI

Aunque los argumentos económicos ganan terreno en la discusión, el respaldo político a la reforma sigue siendo determinante. Antes de la reunión prevista este fin de semana en Barranquilla con el presidente De la Espriella, los partidos políticos comenzaron a deliberar internamente sobre su posición frente al proyecto.

El Partido Conservador, que ya sostuvo una reunión de bancada, manifestó su disposición a respaldar la reforma fiscal. Sin embargo, anticipó que propondrá ajustes en varios de los impuestos contemplados para evitar afectaciones a la clase media. Por su parte, el Centro Democrático analizará el tema en un encuentro encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, donde se espera apoyo a las medidas de reducción del gasto estatal, aunque persisten reparos frente al componente tributario, que será estudiado artículo por artículo.

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En paralelo, el sector empresarial mantiene la atención sobre la elección del próximo presidente de la ANDI. La contienda quedó reducida a dos aspirantes luego de que el exviceministro Carlos de Hart retirara su candidatura. Los finalistas son Juan Camilo Nariño y Luz Estela Murgas, ambos con trayectoria en asociaciones del sector minero-energético.

La decisión será tomada el próximo 10 de noviembre por la junta ampliada del gremio. Si resulta elegido Nariño, la ANDI volvería a quedar en manos de un dirigente con experiencia interna en la organización, donde ya fue vicepresidente. Si la escogida es Murgas, se convertiría en la primera mujer en liderar la asociación en sus 80 años de historia.

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