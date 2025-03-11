Capturan en Kennedy a sujeto atacó a uniformados de la Policía y disparó al aire

En las recientes horas, la Policía Nacional logró la captura de un hombre que realizaba disparos al aire en el sector de María Paz, al sur de Bogotá.

Capturan a sujeto que atacó a policías en Kennedy

Los hechos ocurrieron mientras uniformados de la Estación de Policía Kennedy adelantaban labores de patrullaje y registro en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a un individuo que intimidaba a varios ciudadanos con un arma de fuego.

Al ser requerido, el sujeto hizo caso omiso a las órdenes de los policías y efectuó dos disparos.

La rápida reacción de los uniformados permitió controlar la situación y evitar un hecho lamentable.

Tras un breve forcejeo, el hombre fue reducido y capturado, aunque durante el procedimiento alcanzó a agredir a uno de los policías. En su poder se halló un revólver que fue incautado como evidencia.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes por los delitos de porte, tráfico y tenencia ilegal de armas de fuego, así como por violencia contra servidor público.

Las investigaciones posteriores revelaron que el capturado contaba con antecedentes judiciales por homicidio y hurto calificado y agravado, además de tener una orden vigente por homicidio.

Juan Montilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, se refirió a los hechos y detalló que “los uniformados lograron la captura de un ciudadano por el delito de porte y tráfico de armas de fuego y violencia contra servidor público. Hechos ocurridos en el barrio María Paz en el momento en que los uniformados realizaban registro a personas y control de estas, donde observan una persona que está intimidando con un arma de fuego a un grupo de personas”.

Policía se refirió al sujeto que intimidó a varias personas con un arma en Kennedy

También indicó que “la situación que genera requerimiento por parte de la Policía Nacional y que es desobedecida. Se generan dos detonaciones por parte de este particular. Gracias a la reacción de nuestros policías se pudo realizar la captura y evitar una tragedia en el lugar donde ya se ha presentado unos disparos”.

De acuerdo con el balance de la Policía, en lo que va del 2025 se han incautado 147 armas de fuego ilegales en la localidad de Kennedy, cifra que representa un incremento del 12 % en comparación con el año anterior.