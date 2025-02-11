Continúa la búsqueda del segundo implicado en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación continúa con la recolección de pruebas para esclarecer el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, a las afueras de una discoteca en Bogotá.

Un equipo especializado de la unidad de vida ya cuenta con varios videos que registran el momento exacto de la agresión, en la que participaron dos hombres.

Uno de ellos, identificado como Juan Carlos Suárez, fue capturado y su detención ya fue legalizada. El segundo agresor, vestido de negro y con orejas de disfraz, aún no ha sido ubicado por las autoridades.

Videos muestran brutal golpiza a estudiante de Los Andes en discoteca de Bogotá

Las imágenes muestran cómo Moreno fue golpeado brutalmente por los dos sujetos, mientras dos mujeres observaban la escena. Una de ellas, con disfraz azul, incitaba a los agresores a continuar los golpes incluso cuando el joven ya estaba en el suelo. “Decía que le pegaran a él”, relató un testigo.

La otra mujer, con disfraz negro, permanecía en silencio. El abogado Camilo Rincón, defensor de la familia de Jaime, calificó el hecho como una agresión “sin ninguna justificación” y pidió que el detenido colabore con la justicia.

Las cámaras también registraron el momento en que Jaime, inconsciente, fue subido a una patrulla de policía y trasladado a un centro médico.

Aunque Suárez no tiene antecedentes penales, sí cuenta con anotaciones por colarse en estaciones de TransMilenio y está registrado en el Sisbén como población vulnerable. Las mujeres involucradas fueron dejadas en libertad.

¿Qué se sabe de la pelea minutos antes del asesinato del estudiante?

Previo a la agresión que terminó con su vida, Jaime Esteban Moreno se encontraba acompañado por un amigo en el interior del establecimiento. Según las primeras versiones, ambos habrían sostenido una fuerte discusión en el bar.

Las cámaras de seguridad registraron el instante en que tres personas se acercan, lo increpan violentamente y lo golpean hasta dejarlo tendido en el suelo.