CANAL RCN
Colombia Video

Continúa la búsqueda del segundo implicado en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno

El segundo agresor vestía de negro y con orejas de disfraz. Las autoridades todavía no dan con su paradero.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
08:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación continúa con la recolección de pruebas para esclarecer el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, a las afueras de una discoteca en Bogotá.

Investigan el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes asesinado en Halloween
RELACIONADO

Investigan el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes asesinado en Halloween

Un equipo especializado de la unidad de vida ya cuenta con varios videos que registran el momento exacto de la agresión, en la que participaron dos hombres.

Uno de ellos, identificado como Juan Carlos Suárez, fue capturado y su detención ya fue legalizada. El segundo agresor, vestido de negro y con orejas de disfraz, aún no ha sido ubicado por las autoridades.

Videos muestran brutal golpiza a estudiante de Los Andes en discoteca de Bogotá

Las imágenes muestran cómo Moreno fue golpeado brutalmente por los dos sujetos, mientras dos mujeres observaban la escena. Una de ellas, con disfraz azul, incitaba a los agresores a continuar los golpes incluso cuando el joven ya estaba en el suelo. “Decía que le pegaran a él”, relató un testigo.

Revelaron la identidad del presunto asesino del estudiante de Los Andes: ¿Quién es Juan Carlos Suárez?
RELACIONADO

Revelaron la identidad del presunto asesino del estudiante de Los Andes: ¿Quién es Juan Carlos Suárez?

La otra mujer, con disfraz negro, permanecía en silencio. El abogado Camilo Rincón, defensor de la familia de Jaime, calificó el hecho como una agresión “sin ninguna justificación” y pidió que el detenido colabore con la justicia.

Las cámaras también registraron el momento en que Jaime, inconsciente, fue subido a una patrulla de policía y trasladado a un centro médico.

Aunque Suárez no tiene antecedentes penales, sí cuenta con anotaciones por colarse en estaciones de TransMilenio y está registrado en el Sisbén como población vulnerable. Las mujeres involucradas fueron dejadas en libertad.

Revelaron video completo del ataque contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes
RELACIONADO

Revelaron video completo del ataque contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

¿Qué se sabe de la pelea minutos antes del asesinato del estudiante?

Previo a la agresión que terminó con su vida, Jaime Esteban Moreno se encontraba acompañado por un amigo en el interior del establecimiento. Según las primeras versiones, ambos habrían sostenido una fuerte discusión en el bar.

Las cámaras de seguridad registraron el instante en que tres personas se acercan, lo increpan violentamente y lo golpean hasta dejarlo tendido en el suelo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

La historia detrás de la banda que instrumentalizó a sus hijos para vender droga en Bogotá

UNGRD

Olmedo López revela ante la Corte Suprema que congresistas pidieron contratos hasta por $80.000 millones

Álvaro Gómez Hurtado

Treinta años sin Álvaro Gómez Hurtado, el líder que nos invitaba a hacer un “acuerdo sobre lo fundamental”

Otras Noticias

Copa BetPlay

Atlético Nacional goleó a América de Cali en la semifinal de la Copa BetPlay: vea los goles

Atlético Nacional exhibió su poderío ofensivo y goleó a América de Cali con cuatro goles en el Atanasio Girardot.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 2 de noviembre de 2025

¡Ya puede descubrir si ganó con el Super Astro Luna de este 2 de noviembre! Consulte el resultado exacto aquí.

México

Asesinan durante evento de Día de Muertos al alcalde de Uruapan, en México

Viral

Bus del SITP se convirtió en "chiva rumbera": ciudadanos armaron fiesta y el video se hizo viral

Invima

Invima lanza alerta por comercialización fraudulenta de adhesivo quirúrgico