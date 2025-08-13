CANAL RCN
Capturan en Santa Marta a ‘Deivi’, presunto miembro del Clan del Golfo

Alias Daivi sería protagonista de confrontaciones con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada por el dominio de rutas del narcotráfico.

Foto: Policía Nacional

agosto 13 de 2025
En un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturado en Santa Marta, alias Deivi, señalado como presunto integrante urbano del Clan del Golfo y responsable de controlar la venta de estupefacientes en varios sectores de la ciudad.

Cayó en Santa Marta alias Deivi

La diligencia, desarrollada en el marco de la operación Agamenón, contó con la participación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial, el GAULA Militar y el acompañamiento de la Fiscalía.

Durante el allanamiento, realizado en zona urbana, las autoridades sorprendieron al sospechoso, quien también sería protagonista de confrontaciones con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada por el dominio de rutas del narcotráfico.

En el procedimiento fueron incautados varios elementos, entre ellos una cantidad considerable de droga, una pistola traumática, un proveedor, 16 cartuchos calibre 9 mm y un teléfono celular.

“Fue detenido alias “Deivi”, quien presuntamente ejercía control sobre la venta de estupefacientes en el sector y mantenía confrontaciones con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) por el control de rutas del narcotráfico”, detalló la Policía.

Tanto el detenido como el material decomisado quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

¿Quién es alias Deivi y por qué fue capturado?

El mayor Fernando Jiménez Mora, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Santa Marta, destacó que este resultado es producto de un trabajo articulado entre las diferentes unidades.

“Este resultado es fruto de un trabajo articulado y constante que reafirma nuestro compromiso con la seguridad y tranquilidad de los samarios. Seguiremos combatiendo de manera frontal a las estructuras criminales que afectan nuestra ciudad, devolviendo la confianza a la comunidad y debilitando las finanzas del crimen organizado”, señaló Jiménez Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

