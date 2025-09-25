El detalle que delató a la mujer que se hizo pasar como capitán para infiltrarse en reuniones militares

Recientemente, se supo que una mujer aparentó ser la capitana Stephanie Salgado. Esto, con el fin de infiltrarse en la seguridad presidencial y tener información secreta sobre las operaciones contra estructurales criminales.

Esta mujer, identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández, asumió funciones de oficial, por lo cual pudo ingresar a reuniones importantes en las que se comentó información confidencial. Por ejemplo, se trataron las estrategias para enfrentar al Tren de Aragua.

El mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva habrían sido quienes permitieron que Salgado se infiltrara en el Batallón de Fuerzas Especiales Urbano #5. En entrevista con Noticias RCN, el sargento Jesús Rubiano, contó lo que hubo detrás de este caso, el cual él personalmente denunció.

¿Cómo conoció sobre estas infiltraciones?

“Este tema fue conocido por mi parte gracias a la oportuna respuesta de la oficial de contrainteligencia, la subteniente Laura Merchán. Me informa de que esta supuesta capitán falsa no pertenecía a dicha unidad y ni siquiera al Ejército”.

¿Cuál fue el detalle que delató la mujer?

“La información fue suministrada por la oficial de inteligencia, donde habla de una pérdida de 275 kilos de cocaína y unas armas en los tantos allanamientos en los que ella participó. Esto generó una alerta y una suspicacia para poder verificar que todo lo que se estaba haciendo. Nos dio a conocer de esta falsa capitán”.

¿La información era suministrada al Tren de Aragua?

“De esa parte no tenía conocimiento, pero el ministro de Defensa (Pedro Sánchez) sí tenía pleno conocimiento de mi parte. Estuvimos dos horas hablando, donde él me mandó a buscar. Prácticamente, me sentí interrogado, pero sí puse en conocimiento todos estos actos no debidos”.

“Informé de estos actos no debidos y el señor ministro tiene pleno conocimiento. Aquí se han centrado netamente en el caso, pero han dejado a un lado las denuncias que realizó el sargento Rubiano (…) No me escucharon y fui juzgado e investigado”.